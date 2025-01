“Békét, nyugalmat, gazdasági fellendülést várunk. A világ meg fog változni, és ez a magyaroknak jó lesz” – válaszolta Orbán Viktor arra kérdésre, mit vár Donald Trump elnökségétől. Mást nem is mondhatott volna, hiszen rengeteg pénzt és időt fektetett abba a Fidesz, hogy jó kapcsolatba kerüljön Trumppal és köreivel. A magyar miniszterelnök kis lépésekben, évek munkájával felküzdötte magát az elnök asztalához, és most abban bízik, hogy előnye származik majd ebből a jó kapcsolatból.

A Trumppal suttogó: Orbán külpolitikai mozgástere megnőtt, a belpolitikai tanulság mégis aggaszthatja Az első rajthelyről indulhat Orbán Viktor, amikor Donald Trump visszatérő elnöknél kell majd kilincselni. Az ideológiai barátság azonban nem elég, lesznek a rajtnál nála erősebb versenyzők is. És míg a nemzetközi porondon Orbán élvezheti a Fidesz és a republikánusok szövetségének előnyeit, a 2026-os feladatában ez sok segítséget nem jelent.

Egyáltalán nem biztos, hogy ez így is lesz. Donald Trump híresen kiszámíthatatlan, és Orbánon kívül más, fajsúlyosabb politikai játékosok is küzdenek a figyelméért. Ezért a Fidesz több irányból közelít Trumphoz. Orbán közvetlenül vele egyeztet, de a politikai igazgatója, Orbán Balázs is gyakran feltűnik Mar-a-Lago-ban, Trump floridai birtokán, a körülötte forgó Elon Musknál pedig korábban Novák Katalin igyekezett bevágódni, továbbá ott a CPAC, az amerikai konzervatív konferencia, amit évek óta Budapesten is megrendeznek.

Ez a látható oldala a magyar nyomulásnak, de talán még fontosabb, amit nem látunk. Például Habony Árpádot Trump kampánystábjával, amiről a Szabad Európának beszélt szeptemberben több washingtoni és magyar kormányközeli forrás. A nem hivatalos kormányzati tanácsadó Habony figyelme persze eléggé megoszlik, mivel szinte a világ minden táján igyekszik eladni a Fidesz politikai sikerreceptjét, és lobbizik, kampánytanácsokkal segít Orbán szövetségeseinek Grúziától Szlovákián át Szerbiáig.

De miközben látjuk például Gál Kingát, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét Washingtonban fontos és egyáltalán nem fontos republikánusokkal fotózkodni, addig nem látjuk Gyürk Andrást, aki amellett, hogy szintén EP-képviselő, a Fidesz stratégiai igazgatója is, és ugyancsak Washingtonban volt Trump beiktatásakor, ahogy a sajtósa a HVG-vel közölte, “Andy Harris kongresszusi képviselő meghívásának eleget téve”.

Gyürk András is rendszeres résztvevője a Fidesz kötcsei piknikjének – itt éppen 2022-ben Reviczky Zsolt

A nyilvánosság azonban nem értesülhetett Gyürk washingtoni látogatásáról, mert a stratégiai igazgató a legritkábban jelenik meg a nyilvánosságban. Még Facebook-oldala sincs, miközben a fideszes politikusoknak már a TikTok is szinte kötelező. Az, hogy Gyürknek szinte soha nem kell sehol megjelennie, és a közösségi médiás építkezésből is kimaradhat, jelzi, mennyire fontos ember Orbán Viktornak. Kevés olyan magas rangú fideszes van, aki ezt megengedheti magának.

Gyürk a rajta kívül Rogán Antalból, Kubatov Gáborból, Habony Árpádból, és olykor Orbán Balázsból álló “állandó kampánystáb” tagja. Ez az a szűk csapat, akiknek a miniszterelnök kikéri a véleményét, mielőtt politikai kérdésekben határoz. Gyürk már a 2009-es európai parlamenti választás óta a Fidesz kampányfőnöke az EP-s és az országgyűlési választásokon, és a voksolásokat követő eredményvárók állandó résztvevője, a legutóbbi győzelmi beszédnél is fent volt a színpadon Orbán Viktor mögött.

Orbán Viktor beszéde 2024 június 9-én az eredményvárón, Gyürk András félig takarásban, Gulyás Gergely mögött Túry Gergely

Trumpnak még fontos lehet

A kongresszusi képviselő, akinek a meghívására Gyürk András az Egyesült Államokba utazott a Trump-hatalomátvételre, szintén inkább háttérember. Andy Harris 2011 óta képviseli Maryland állam 1-es körzetét a kongresszusban, de a csúcsra csak nemrég ért fel: 2024 szeptemberében előbb ideiglenesen, majd decemberben már egy teljes évre az amerikai törvényhozás alsóházának egyik legbefolyásosabb, és biztosan a legjobboldalibb képviselői csoportjának a vezetőjévé választották.

A House Freedom Caucus, vagyis a Szabadság Képviselőházi Választmány tagjainak névsora titkos, saját elmondásuk szerint több tucatnyian vannak. Mind republikánusok, akik bizonyos jogalkotási kérdésekben egy véleményen vannak, ezért egyeztetnek arról, hogyan szavazzanak, politizáljanak egy irányba. Sok ilyen választmány létezik, de az utóbbi években ez lett a legbefolyásosabb, aminek az a fő oka, hogy a tagjai nagyon közel vannak Donald Trumphoz. De sokszor még a régi-új elnöknél is radikálisabbak, például abortusz ügyben, vagy ami az államadósságot és a szigorú költségvetési politikát illeti.

Trump máris aláírt egy sor elnöki rendeletet – Harrisék csoportja némely dologban nála is radikálisabb Jim WATSON / POOL / AFP

Egy képviselőházi vizsgálóbizottság szerint Andy Harris tagja volt annak a szűk körnek, amely a Capitolium épülete elleni, 2021. január 6-ai ostrom előtt egy hónappal Donald Trumppal egyeztetett arról, hogyan lehetne megakadályozni, hogy Joe Bident beiktassák elnöknek. Egyike volt annak a 138 képviselőnek, akik nemmel szavaztak, amikor a választás kimenetele szempontjából kulcsfontosságú Pennsylvania államban született eredményt ratifikálta a képviselőház. Sőt,

Harris volt az, aki végig kitartott amellett, hogy Donald Trump nyerte a 2020-as elnökválasztást, noha ez – mégha Orbán is mondja – hazugság.

A Freedom Caucus vezetőjeként azt ígéri, támogatni fogják Trumpot, de nem fogják engedni, hogy a kormányzat olyan dolgokra költsön, amit nem tud finanszírozni, “legyen az adócsökkentés vagy egy határkerítés építése”. Trump január 11-én Mar-a-Lago-ban fogadta Harrist és a csoport többi tagját. Fontos neki, hogy jó viszonyban legyenek, mert szüksége lesz a támogatásukra, ha át akarja verni a törvényhozáson azt, amit a kampányban megígért. A többsége mind az alsó, mind a felsőházban hajszál vékony, ilyenkor felértékelődnek az olyan hangos radikálisok, mint Harris és a Freedom Caucus többi tagja. A csoportnak nagy szerepe volt a mostani házelnök megválasztásában is, akit Trump is támogatott.

Andy Harris és befolyásos képviselőtársai fontosak lehetnek Trumpnak Al Drago / POOL / AFP

Gyürk András tehát olyan valakinek a meghívására utazott Washingtonba, aki Donald Trump kulcsfontosságú szövetségese lehet a következő kormányzati ciklusban. De Andy Harris nem csak ezért érdekes.

Ukrán és magyar családi szálak

Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, Harris kezdetben az ukránok egyik leghangosabb republikánus támogatója volt a képviselőházban. Az édesanyja ukrán származású, a második világháború után menekült az Egyesült Államokba. Harris a kongresszus ukrán-amerikai választmányának a társelnöke. 2023-ban változott meg a véleménye, ma már inkább ellenzi, hogy a háborúban álló ország további forrásokat kapjon. Szerinte erre nincs Amerikának jelenleg pénze, ezért béketárgyalásokat javasol.

A ukrajnai-amerikai választmánynak ugyan a társelnöke maradt, de már nem lobbizik az országnak támogatásért, pedig a szava sokat számít, nem is mint a Freedom Caucus vezetője, hanem mint a költségvetési előirányzatokkal foglalkozó parlamenti bizottság egyik vezető tagja. A bizottságnak komoly ráhatása van arra, mik legyenek a Republikánus Párt költségvetési követelései.

A bizottság olyan szenior tagjait, mint Harris, nagy befolyásukra utalva “bíborosnak” is nevezik Washingtonban.

Viszont Harris nemcsak az ukrán-amerikai, hanem az amerikai-magyar választmány társelnöke is, és mint ilyen, régóta a magyar kormány jó barátja. Már 2018-ban arra kérte a képviselőtársait, hogy írjanak alá egy levelet, amiben felszólítják az Egyesült Államok külügyminisztériumát, hogy ne támogassa a független sajtót Magyarországon. 2024-ben a budapesti CPAC-en hosszan dicsérte a magyar miniszterelnököt egy interjúban, de már a 2022-es CPAC-re is küldött videóüzenetet. Nem csoda, ha Orbán amerikai rajongói között tartják számon.

Andy Harrist Orbán Viktor amerikai rajongói között tartják számon Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP

Harris az amerikai-magyar képviselői csoporthoz is családi érintettség miatt csatlakozott. Apja, Haris Zoltán Magyarországon született, az 1950-es években emigrált az Egyesült Államokba. 2012-ben egy, a Raoul Wallenberg magyarországi zsidómentő emlékére szervezett rendezvényen Harris arról beszélt, apja antikommunista volt, amiért két évre a Gulagra küldték. Csakhogy 2021-ben az ’56-os emigráns Balogh S. Éva történészprofesszor megírta angol nyelvű blogján, hogy talált egy 1948-as Magyar Nemzet cikket, ami szerint a népbíróság nyolc hónap börtönre ítélte Harris apját, mert “a Keleti Front Bajtársi Szövetség (KABSZ) tagjaként segítette a Szálasi-uralmat”. (Az eredeti cikk megtalálható az Arcanumon, itt.)

A KABSZ egy antiszemita, nemzetiszocialista félkatonai szervezet volt, ami a második világháború alatt működött Magyarországon. 1944-ben csatlakoztak az Imrédy Béla vezette Magyar Megújulás Pártjához, a KABSZ lett a párt “rohamosztaga” (a náci Németországban ez volt kezdetben az SA, majd az SS). Később beolvadtak Nyilaskeresztes Pártba. A nyilas hatalomátvétel és a német megszállás után a KABSZ tagjainak nagy része belépett az SS-be, bár jellegzetes halálfejes karszalagjukat megtartották. A szervezet rövid fennállása alatt válogatott borzalmakat követett el a magyarországi zsidó és nem zsidó lakosság ellen. Sokan kerültek közülük szovjet fogságba, így Haris Zoltán is.

Balogh azt írja, Harist valamikor 1944 végén vagy 1945 elején foghatták el az oroszok a budapesti ostrom során. Balogh szerint Haris 1947-ben, szabadulása után visszatért Budapestre, 1948 áprilisában ítélték el, de “enyhe büntetést” kapott, amiből Balogh azt a következtetést vonta le, hogy nem lehetett vezető szerepe a félkatonai szervezetben. A tárgyalásával kapcsolatos hivatalos dokumentumok szerint, amiket Balogh átnézett, Haris egy alkalommal azt mondta, hogy orvosként szolgált a KABSZ-nál, rövid ideig.

Balogh azt is írta, hogy Andy Harris talán “nem teljesen ismeri apja magyar náci mozgalomban való részvételének igaz történetét”, de szerinte, ha “nem ismeri a családja történetét, akkor legfőbb ideje lenne megismerni a valós tényeket”. Balogh S. Éva 2021-ben elhunyt, a blogja nem elérhető, de egy Harrisről szóló, a newrepublic.com-on megjelent cikkben idéznek az eredeti bejegyzésből. A képviselő nem reagált a portálnak, amikor a Balogh által kikutatott történetről kérdezték.

Nem biztos, hogy pontosan ismeri az apja igaz történetét Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az egész ügy azért is lehet kínos Harrisnek, mert 2019-ben fotó készült arról, hogy találkozott egy szélsőjobboldali aktivistával, aki korábban arról posztolt, hogy az afrikai-amerikaiaknak erőszak van a génjeikben, és a muszlimok is “genetikailag máshogy vannak beállítva”, ami a nemi-, és más erőszakot illeti. Az aktivista általában közeli kapcsolatban van mindenféle neonáci csoporttal, és a republikánus párt szélsőjobboldali szárnyával. Harris akkor azt mondta, nem tudott a férfi szélsőjobboldali kötődéséről, és elítéli a fehér felsőbbrendűséget és az antiszemitizmust.

Soros!

Az amerikai-magyar képviselői csoport másik társelnöke, a szintén republikánus Chris Smith 2017-ben elkezdett a semmiből sorosozni, mire kiderült, hogy a Magyarországra menekült bukott macedón elnök, Nikola Gruevszki pártjának a lobbistája unszolta, hogy szálljon be a magyar származású milliárdos elleni hadjáratba. A macedón nacionalista VMRO pártnak egy hazai Soros-ellenes kampány miatt kellett az amerikai képviselők támogatása, de a Smith által jegyzett, Soros balkáni befolyásolási kísérleteit firtató leveleket Oroszországban is annak bizonyítékaként mutatták be, hogy az Egyesült Államok más országok belügyeibe avatkozik. Azt nem tudjuk, Gyürk András Chris Smith-el is találkozott-e Washingtonban.