Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak majd pihenni a nem fővárosban élő, átvezényelt mentősök. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak...","id":"20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"f520dad3-d95b-4bde-8d0a-e815f0b2ac50","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","timestamp":"2025. január. 22. 05:35","title":"Győrfi Pál: Várhatóan tavasztól vezényelnék át Budapestre a vidéki mentősöket, akik nem kapnak majd külön pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c451ac28-4f95-42bc-bbee-658b5698d31f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A különböző egyetemek mérnökeit és fejlesztőit tömörítő EngineAI robotja, az SE01 az Egyesült Államokban is megmutatta már magát, de a széles közönség egy nemrég készült videó alapján szerezhetett tudomást a létezéséről.","shortLead":"A különböző egyetemek mérnökeit és fejlesztőit tömörítő EngineAI robotja, az SE01 az Egyesült Államokban is megmutatta...","id":"20250121_engineai-se01-robotika-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c451ac28-4f95-42bc-bbee-658b5698d31f.jpg","index":0,"item":"95f81c35-80da-4d25-b305-fff1d9f11619","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_engineai-se01-robotika-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. január. 21. 17:03","title":"Olyan természetesen sétál az új kínai robot, hogy először filmes trükknek gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","shortLead":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","id":"20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d8a2b2f3-65af-4d08-9210-9b6ac69f48cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","timestamp":"2025. január. 20. 19:38","title":"Lőfegyverrel fenyegette meg tanárát egy diák Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860241b4-efe9-4381-af85-cef93fd8182e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Békét és nyugalmat vár a miniszterelnök.","shortLead":"Békét és nyugalmat vár a miniszterelnök.","id":"20250120_Orban-Viktor-a-Karmelitabol-koszontotte-Trumpot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860241b4-efe9-4381-af85-cef93fd8182e.jpg","index":0,"item":"432db1a8-c5f3-4ec3-a900-f15bca23ace4","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Orban-Viktor-a-Karmelitabol-koszontotte-Trumpot","timestamp":"2025. január. 20. 19:19","title":"Orbán Viktor a Karmelitából üdvözölte Trumpot: „A magyaroknak jó lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos tartalomgyártás felpörgetése lehet.","shortLead":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos...","id":"20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa.jpg","index":0,"item":"2615b108-399e-4c7d-aeb3-ed630837c645","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","timestamp":"2025. január. 22. 12:03","title":"1,9 milliót kínál a Meta, ha valaki átmegy a TikTokról a Facebookra és az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a0ffd-501c-483f-9308-7c4f110ceb87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Országszerte várható ónos csapadék, a középső tájakon a legtöbb.","shortLead":"Országszerte várható ónos csapadék, a középső tájakon a legtöbb.","id":"20250121_idojaras-onos-eso-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/236a0ffd-501c-483f-9308-7c4f110ceb87.jpg","index":0,"item":"ca28a594-03c8-4e62-9194-ca26cbbc6e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-onos-eso-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 21. 09:17","title":"Jön az ónos eső, tíz megyében másodfokú a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","shortLead":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","id":"20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62.jpg","index":0,"item":"73c73a07-4bcb-48ac-9f8a-c2b44291c341","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","timestamp":"2025. január. 22. 09:38","title":"Trump IT-s szövetségesei máris nyertek a Csillagkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]