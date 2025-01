Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálódik az amerikai légügyi hatóság, miután az Atlanti-óceán mellett szárazföldre is hullott a SpaceX felrobbant rakétájából.","shortLead":"Vizsgálódik az amerikai légügyi hatóság, miután az Atlanti-óceán mellett szárazföldre is hullott a SpaceX felrobbant...","id":"20250123_spacex-starship-urhajo-robbanas-tormelek-zuhanas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"57bf4c74-559c-422a-8aa7-cb633c27be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_spacex-starship-urhajo-robbanas-tormelek-zuhanas-karok","timestamp":"2025. január. 23. 15:03","title":"Ingatlanokban is kárt okoztak a felrobbant Starship űrhajó aláhulló darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek a kormánytagok gratuláltak a kitiltásához? Mit vár a kormány Donald Trumptól? Miért tálalta jó hírként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamait? Mi a kormány véleménye Majka rendszerkritikus klipjéről? Miért gondolják álszentnek Karácsony Gergelyt, hogyan érinti a magyar szuverenitást a rákosrendezői Mini-Dubajt, és mi épül ott egyáltalán? Ez történt a csütörtöki kormányinfón. ","shortLead":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek...","id":"20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc.jpg","index":0,"item":"36481b03-f94c-45b6-a355-40045789f304","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 10:02","title":"Gulyás Gergely: Elmebeteg állhat a bombariadók mögött, nem tudjuk, mi és hogyan épül Rákosrendezőn – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon egy jobboldali autoriter rezsim van, az eljárás nem felel meg a jogállamiság elvének, a börtönkörülmények pedig borzalmasak.","shortLead":"A hét fiatal azzal a feltétellel adta fel magát, ha nem adják ki őket. Arra hivatkoztak, hogy Magyarországon...","id":"20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606.jpg","index":0,"item":"e103d210-dcac-4e93-9d40-fa7aaa211669","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nemetorszag-budapesti-antifa-tamadasok-korozes","timestamp":"2025. január. 21. 16:08","title":"Heten feladták magukat Németországban, akiket a budapesti antifa-támadások miatt köröztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét firtatni. Nem sokkal később beszállt a keretezésbe Magyar is, aztán Gulyás Gergely is elmondta a véleményét, amivel nemcsak Magyarral, de Orbán Balázzsal is szembement. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a bombariadó-sorozat őket igazolja, míg az ellenzéki nyilvánosságban többen a kormányt sejtetik a fenyegetések mögött. A valóságban nem tudunk semmi biztosat arról, ki küldte az e-maileket. ","shortLead":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét...","id":"20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"5096bf57-1e17-494f-bc15-71d865dfffa0","keywords":null,"link":"/360/20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 23. 14:43","title":"Orbán Viktor vagy Magyar Péter tehet a bombariadókról? Mindkét oldalnak rögtön lett válasza, csak Gulyás Gergelynek nem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71151b1-43fa-40f8-a830-69449be3ebe1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Duna mélyén adatokat gyűjtő mikrofon egymillió forintot ér, a szakembereken kívül azonban mindenki más számára használhatatlan.","shortLead":"A Duna mélyén adatokat gyűjtő mikrofon egymillió forintot ér, a szakembereken kívül azonban mindenki más számára...","id":"20250122_lopas-duna-mikrofon-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71151b1-43fa-40f8-a830-69449be3ebe1.jpg","index":0,"item":"a29b6f26-233d-41ed-a35a-e1661645c5c9","keywords":null,"link":"/zhvg/20250122_lopas-duna-mikrofon-kutatas","timestamp":"2025. január. 22. 16:05","title":"Ellophattak a Dunából egy méregdrága mérőműszert, fizetnek, ha valaki megtalálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az emberek több mint fele borúsan tekint 2025-re.","shortLead":"Az emberek több mint fele borúsan tekint 2025-re.","id":"20250123_generali-kutatas-varakozasok-inflacio-gazdasagi-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"d0a9905e-b36a-4325-b5f5-f7b209dce884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_generali-kutatas-varakozasok-inflacio-gazdasagi-helyzet","timestamp":"2025. január. 23. 10:54","title":"Még mindig az infláció emelkedésétől félnek a legjobban a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csúcs csomag elérte a 25 dollárt néhány országban, azaz már körülbelül havi 10 000 forinttal terheli meg a felhasználók számláját csak ez az egy szolgáltatás. Egy fontos mérföldkövet is elért a Netflix.","shortLead":"A csúcs csomag elérte a 25 dollárt néhány országban, azaz már körülbelül havi 10 000 forinttal terheli meg...","id":"20250122_netflix-streaming-aremeles-merfoldko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e.jpg","index":0,"item":"659f6dff-d34e-42f5-b675-2f3efb58a7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_netflix-streaming-aremeles-merfoldko","timestamp":"2025. január. 22. 08:37","title":"Durván drágul a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után önkritikusan nyilatkoztak a játékosok, a szövetségi kapitány pedig a motivációt hiányolta. ","shortLead":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után...","id":"20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54.jpg","index":0,"item":"f564a24b-01b9-4959-8fb6-905221f96019","keywords":null,"link":"/sport/20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 22. 09:14","title":"Vereség a franciák ellen: „Meg szerettük volna lepni őket, de sajnos magunkat leptük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]