Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","shortLead":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","id":"20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"6621557f-bd0a-4b81-9a1b-6b2e6e3ea364","keywords":null,"link":"/360/20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","timestamp":"2025. január. 22. 12:17","title":"A kormánynál lassabb növekedést és nagyobb inflációt vár az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában, és egyáltalán van-e ideális mennyiség?","shortLead":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában...","id":"20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1.jpg","index":0,"item":"3b332e7f-d628-46c4-9e1a-8e51d2e6eea3","keywords":null,"link":"/elet/20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","timestamp":"2025. január. 23. 04:40","title":"Ezek a nők és a férfiak leggyakoribb kérdései a szexuális életükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatát nem érinti, de az állami kamattámogatású lakáshitelekét sem, amilyen például a CSOK Plusz.","shortLead":"Az emelés a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatát nem érinti, de az állami kamattámogatású lakáshitelekét sem...","id":"20250121_kamat-emeles-lakashitel-otp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096.jpg","index":0,"item":"ffa1111c-9e69-45e8-93c4-783dddf51391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_kamat-emeles-lakashitel-otp","timestamp":"2025. január. 21. 20:26","title":"Megemelte a lakáshitelek kamatait az OTP, követheti a többi bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le Rogán Antal amerikai szankciós listáról, és miért tálalta jó hírként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamait? Mi a kormány véleménye Majka rendszerkritikus klipjéről? Miért gondolják álszentnek Karácsony Gergelyt, és hogyan érinti a magyar szuverenitást a rákosrendezői Mini-Dubaj? Kövesse velünk élőben a kormányinfót! ","shortLead":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le Rogán Antal amerikai szankciós listáról, és miért...","id":"20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc.jpg","index":0,"item":"36481b03-f94c-45b6-a355-40045789f304","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 10:02","title":"A szülők hazavihetik a gyerekeket a bombariadó miatt, a kormánytagok gratuláltak Rogánnak a kitiltásához – kormányinfó percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","shortLead":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","id":"20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516.jpg","index":0,"item":"a6c1adf0-654e-4dac-b93e-352b29d9bd04","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","timestamp":"2025. január. 22. 08:10","title":"Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert a 76 halálos áldozatot követelő szállodatűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak majd pihenni a nem fővárosban élő, átvezényelt mentősök. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak...","id":"20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"f520dad3-d95b-4bde-8d0a-e815f0b2ac50","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","timestamp":"2025. január. 22. 05:35","title":"Győrfi Pál: Várhatóan tavasztól vezényelnék át Budapestre a vidéki mentősöket, akik nem kapnak majd külön pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek. Ezeknek a túlnyomó többségét importálni kell, ezért Brüsszelben egyre nagyobb figyelmet szentelnek Dél-Amerikának, ahol viszont a szükséges nyersanyagok közül 24 fellelhető. A baj csak az, hogy ez másnak is eszébe jutott.","shortLead":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek...","id":"20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"ee08140e-fa86-4472-a79d-6e4093209ea5","keywords":null,"link":"/360/20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","timestamp":"2025. január. 21. 16:25","title":"Az EU is beszállt a versenybe a dél-amerikai ásványkincsekért – épp csak az USA-t és Kínát kellene beelőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza a magyar piacra.","shortLead":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza...","id":"20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663.jpg","index":0,"item":"07f524e9-2846-41a1-9942-088ec62a2e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","timestamp":"2025. január. 22. 19:01","title":"Megjelent Magyarországon a Samsung okosgyűrűje – íme a forintban mérhető Galaxy Ring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]