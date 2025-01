Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a7e054f-e6f2-4f71-8bf0-8e2ae431e390","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elhunyt Lukáts Andor. Emlékének tisztelegve gyűjtöttünk össze néhány fotót a HVG-n készült interjúiból és előadásából. ","shortLead":"Elhunyt Lukáts Andor. Emlékének tisztelegve gyűjtöttünk össze néhány fotót a HVG-n készült interjúiból és előadásából. ","id":"20250124_elhunyt-Lukats-Andor-interjuk-szindarabok-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7e054f-e6f2-4f71-8bf0-8e2ae431e390.jpg","index":0,"item":"6005916c-9ebb-41fc-b9f3-97c5f7d47d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_elhunyt-Lukats-Andor-interjuk-szindarabok-galeria","timestamp":"2025. január. 24. 15:53","title":"Aki Don Quijote idealizmusával vívta a szélmalomharcait – galériánk Lukáts Andor színművészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot akar gyűjteni szakterületéhez, az oligarchákhoz, zsarnokokhoz és autokráciákhoz, immár otthon is van elég támpont a hatalmaskodó kiskirályok tanulmányozásához.","shortLead":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot...","id":"20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"06dc1f4f-87cd-4b48-9859-172ce71d8cc0","keywords":null,"link":"/360/20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","timestamp":"2025. január. 23. 15:30","title":"Timothy Snyder: Trump végre igazán gazdag akar lenni, Musk pedig világuralomra tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72755d0a-087d-450f-8f48-0a174dbcb73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A református lelkész szerint az egyház összefonódott a politikai hatalommal, ezért minden olyan vagyont, ingatlanokat, amelyek megszerzése erkölcsileg nem indokolható, visszaadna az államnak, vagy felajánlana közcélra.","shortLead":"A református lelkész szerint az egyház összefonódott a politikai hatalommal, ezért minden olyan vagyont, ingatlanokat...","id":"20250123_Zalatnay-Istvan-reformatus-lelkesz-szerint-az-egyhaznak-vissza-kene-adnia-a-kormanytol-kapott-ingatlanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72755d0a-087d-450f-8f48-0a174dbcb73e.jpg","index":0,"item":"562c54d0-6ba5-4016-b6e0-3b9e1efeeaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Zalatnay-Istvan-reformatus-lelkesz-szerint-az-egyhaznak-vissza-kene-adnia-a-kormanytol-kapott-ingatlanokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:02","title":"Zalatnay István református lelkész szerint az egyháznak vissza kéne adnia a kormánytól kapott ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a kormány rákosrendezői álmaiban nem szerepelnek 500 méteres felhőkarcolók, de a terület adásvételi szerződése azért rögzíti, hogy akár ekkora torony is épülhet a helyszínen. Egy fél kilométer magas toronyház komoly kihívások elé állítaná a Ferihegyre érkező repülőgépek pilótáit. Megnéztük, hogyan érintenék a légi közlekedést az esetleges toronyházak és lehetünk-e uniós rekorderek úgy is, hogy nem nehezítjük meg a saját dolgunkat.","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány rákosrendezői álmaiban nem szerepelnek 500 méteres felhőkarcolók, de a terület adásvételi...","id":"20250124_Mini-Dubaj-felhokarcolok-repules-pilotak-Ferihegy-legi-kozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"28162ef3-e9e8-4734-9fe7-e8f9510d2650","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Mini-Dubaj-felhokarcolok-repules-pilotak-Ferihegy-legi-kozlekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 20:06","title":"Zavarhatják-e a budapesti repülőforgalmat a Mini-Dubajba tervezett felhőkarcolók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","shortLead":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","id":"20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b.jpg","index":0,"item":"634eb8b7-1e2f-4304-be0c-6496bb0cef5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","timestamp":"2025. január. 23. 07:21","title":"Izgalmas új Swifttel rukkolt elő a Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott veszélyben, voltak, akik értetlenkedtek is, hogy mi ez a nagy felhajtás. Csakhogy sok diákkal egyáltalán nem közölték a tanárok, hogy a fenyegetés komolytalan, emiatt sokan kifejezetten aggódtak, és sok diák sírva reagálta le az első sokkot. ","shortLead":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott...","id":"20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0.jpg","index":0,"item":"602ca98c-a015-4564-8302-8913ef676d4b","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:01","title":"Lehet, hogy senki nem volt veszélyben, de ezt nem így érezték a kisiskolások, akik még sosem hallottak bombariadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét firtatni. Nem sokkal később beszállt a keretezésbe Magyar is, aztán Gulyás Gergely is elmondta a véleményét, amivel nemcsak Magyarral, de Orbán Balázzsal is szembement. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a bombariadó-sorozat őket igazolja, míg az ellenzéki nyilvánosságban többen a kormányt sejtetik a fenyegetések mögött. A valóságban nem tudunk semmi biztosat arról, ki küldte az e-maileket. ","shortLead":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét...","id":"20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"5096bf57-1e17-494f-bc15-71d865dfffa0","keywords":null,"link":"/360/20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 23. 14:43","title":"Orbán Viktor vagy Magyar Péter tehet a bombariadókról? Mindkét oldalnak rögtön lett válasza, csak Gulyás Gergelynek nem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök online jelentkezett be a davosi Világgazdasági Fórumon.","shortLead":"Az amerikai elnök online jelentkezett be a davosi Világgazdasági Fórumon.","id":"20250123_trump-davos-beszed-oroszorszag-kina-vamok-haboru-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0.jpg","index":0,"item":"58b8ae46-ec16-4e79-a2b3-54e6e58db205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_trump-davos-beszed-oroszorszag-kina-vamok-haboru-usa","timestamp":"2025. január. 23. 20:14","title":"Trump megüzente a világ gazdasági elitjének, hogy vagy Amerikában gyártanak, vagy készülhetnek a dollármilliárdos vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]