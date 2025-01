Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében sem találtak.","shortLead":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében...","id":"20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"d8eb90d5-1bd7-429a-819e-7c1108afa27c","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 11:42","title":"Bulgáriában szerdán kaptak az itthonihoz hasonló fenyegető üzeneteket az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","shortLead":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","id":"20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e.jpg","index":0,"item":"685d6fdb-4b9e-4c16-8448-3863527dfacf","keywords":null,"link":"/sport/20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 22:02","title":"Kézilabda-vb: Küzdelmes meccsen győzte le az osztrákokat, nagy lépést tett a negyeddöntő felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül ki a Google friss blogbejegyzéséből.","shortLead":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül...","id":"20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"234c9090-ad46-4445-9cd8-41e58751839f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","timestamp":"2025. január. 23. 10:03","title":"Jobb hangzás, gyorsabb lejátszás és sok más – itt vannak a YouTube újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot akar gyűjteni szakterületéhez, az oligarchákhoz, zsarnokokhoz és autokráciákhoz, immár otthon is van elég támpont a hatalmaskodó kiskirályok tanulmányozásához.","shortLead":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot...","id":"20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"06dc1f4f-87cd-4b48-9859-172ce71d8cc0","keywords":null,"link":"/360/20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","timestamp":"2025. január. 23. 15:30","title":"Timothy Snyder: Trump végre igazán gazdag akar lenni, Musk pedig világuralomra tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és félelemgerjesztéssel akarja elterelni a figyelmet az áremelésekről és a megoldatlan társadalmi kérdésekről.","shortLead":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és...","id":"20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f35d2502-0b3e-4003-88c8-da6ec1ec5c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","timestamp":"2025. január. 23. 06:06","title":"Puccstól tart Fico, „megelőző intézkedéseket” tesz a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan elektromos hajtás. Alaposan meghajtottuk az akár helyben megfordulni is képes elektromos Mercedes G-osztályt.","shortLead":"Baltával faragott karakter, luxustól tocsogó utastér, elképesztő terepjáró képességek, brutális tömeg és hangtalan...","id":"20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7d090fe-59d1-4d38-bddd-deba93880419.jpg","index":0,"item":"3df7ffb7-9aa2-44a0-ba67-d14adda405fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_kocka-tankfordulo-elektromos-mercedes-g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:38","title":"80 millió forintos suttogó kocka: teszten a tankfordulós 4 motoros Merci G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","shortLead":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","id":"20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee.jpg","index":0,"item":"64278f24-1690-40b1-8c22-1855b4ba8739","keywords":null,"link":"/elet/20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","timestamp":"2025. január. 22. 21:37","title":"A bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi valószínűleg volt barátnőjét is meg akarta ölni korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]