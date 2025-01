303 iskolát vizsgáltak át, a bombarobbantással e-mailben megfenyegetett intézmények mellett 16 olyat is, amelynek a vezetése kérte ezt arra hivatkozva, hogy csak így érzik magukat biztonságban. Robbanószert sehol sem találtak – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában csütörtök este.

Mindenki biztonságban van, és pénteken biztonságban folytatódhat a tanítás minden magyar iskolában – jelentette ki.

Az államtitkár köszönetet mondott a pedagógusoknak a lélekjelenlétükért, a szülőknek az együttműködésükért, valamint az iskolákat átvizsgáló rendőröknek is, hangsúlyozva, hogy „mindenhol nagyon gördülékenyen és higgadtan zajlottak az események”, nem hallott semmilyen hírt arról, hogy bárhol pánikhelyzet alakult volna ki.

Rétvári Bence elmondta, hogy egyelőre nem tudják, ki, vagy kik az elkövetők, a rendőrök nagy erőkkel nyomoznak, és nemcsak az e-maileket, azok fejlécét, törzsadatait vizsgálták meg komoly informatikai segítséggel, hanem kamerafelvételeket is, hogy ha valahova gyanús tárgyat vittek volna be az elmúlt órákban, akkor azt is gyorsan ki tudják deríteni, és oda nagyobb erőket csoportosítottak volna.

A nyomozásról azt is mondta, megfeszített munka folyik, vannak értékelhető részeredmények, de nem akar ezek elébe szaladni, megvan a megfelelő protokoll, hogy milyen bizonyosság megszerzése után tudnak erről információkat a nyilvánossággal is megosztani.

Az államtitkár utalt rá, Szlovákiában három körben, emellett Csehországban és Bulgáriában is volt hasonló fenyegetés az elmúlt napokban.

„Volt olyan üzenet Szlovákiában, amely hasonlított a magyar üzenethez, tehát amely egy iszlamista felütéssel kezdődött, de azért a magyar üzenetben feltűnő volt, hogy nem ékes magyarsággal volt megfogalmazva, hanem a magyar nyelvtől idegen kifejezések voltak benne” – tette hozzá.

Jelezte, felvették a kapcsolatot a szlovák, a cseh, a bolgár rendőrséggel, bízva abban, hogy segíteni tudják egymás nyomozását, és értesítették az Europolt is, amely szintén segítheti az eljárást.

Rétvári Bence arra a kérdésre, hogy találtak-e valami logikát abban, miért ezek az iskolák kaptak fenyegetést, azt válaszolta, az iskolák e-mail címei fenn vannak az interneten, így azokhoz viszonylag könnyű hozzáférni, ezek az elektronikus levelezési címek az Oktatási Hivatal és különböző állami szervek nyilvános adatbázisában is megtalálhatók.

A fenyegetés Budapestre koncentrálódott, de máshol is megjelent, más országokban más intézmények, más szervek, más cégek is kaptak fenyegetést, de mindenhol az iskolák voltak a középpontban, mert ott nyilvánvalóan sok gyerek van, a szülőket is érinti, ez is motiválta az elkövetőt, elkövetőket – közölte.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk egy ingyenes generátoron, a Temp Mailen hozták létre azt az e-mail-címet, amelyről csütörtök hajnalban kiküldték a bombafenyegetésről szóló leveleket az iskoláknak. Mivel a Temp Mail nyilvános, az ominózus e-mail-címre (harcos@coredp.com) érkezett üzenetek is elolvashatók egy darabig.

Érdekesség, hogy a postafiókba először a Yandex orosz keresőóriástól futott be egy e-mail arról, hogy sikeres volt a fiókok összekötése. Rétvári Bence azonban ezt a szálat nem pedzegette, csak arról beszélt, hogy veszélyes világban élünk, „főleg az elmúlt 10 évben, mióta az illegális migráció óriási léptéket öltött”.