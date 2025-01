Kemény hangú közleményben reagált az Építési és Közlekedési Minisztérium Vitézy Dávid Facebook-posztjára és a HVG-re is, miután a politikus közlése alapján megírtuk, hogy hol nyitnak értékesítési pontot a Mini-Dubaj arab befektetői: egy Lázár János érdekeltségébe tartozó ingatlanban, az Andrássy úti egykori Divatcsarnok épületében.

A Vitézy posztja alapján írt hír közzététele előtt a HVG ellenőrizte az Opten online cégregiszterben, hogy kik az egykor a Párizsi Nagyáruháznak otthont adó épületet tulajdonló Divatcsarnok Projekt Zrt. tulajdonosai, és a január 27-én délelőtt lekért adatok szerint négy magánszemély 22,5-22,5 százaléka mellett a vállalkozásban a hódmezővásárhelyi Lázár Jánosnak is volt 10 százalékos része.

Cikkünk megjelenése után nem sokkal azonban befutott a Lázár-tárca közleménye: “Vitézy Dávid megint hazudik! Egy újabb kamu posztban, néhány kattintásáért – a tőle már megszokott módon – félrevezette a magyar sajtót, az újságírók pedig minden forráskritika, vagy ellenőrzés nélkül idézik az önkormányzati képviselőt. Lázár János nem tulajdonos a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben!”

Mikor a HVG visszakérdezett, hogy a cégregiszter szerint még mindig tulajdonos a miniszter, ezért friss lehet a változás, így kérjük pontosítsák, hogy mikortól nem tulajdonos Lázár, azt a választ kaptuk, hogy “Lázár János 2024. év második felében adta el a tulajdonrészét a Divatcsarnok Projekt Zrt-ben.” Eszerint egyébként

a miniszter mintegy 7 évig tartogatta a 2017-ben szerzett, a 2018-ban leadott vagyonnyilatkozatában már szereplő Divatcsarnok-részesedést, majd nem sokkal azelőtt, hogy a Mini-Dubaj-projekt befektetői bejelentették értékesítési pontjuk helyszínét, Lázár János hirtelen megvált a 10 százalékos tulajdonrésztől.

Közben reagált Vitézy is, aki újabb Facebook-posztjában azt írta: kiderült, hogy Lázár “néhány hete gyorsan túladott a részesedésén a Divatcsarnokot tulajdonló cégben – ez olyan friss, hogy tegnap estig még a cégjegyzékben sem jelent meg.” Emlékeztetett: Lázár már egy éve tárgyal az arab befektetőkkel, 2023 végén tartotta Dubajinfó tájékoztatóját, és többször elmondta, hogy tárgyal velük, ám “nem említette, hogy közben magán üzleti kapcsolatba készül lépni” a Divatcsarnok-cég a befektetőkkel.

Vitézy felhívta továbbá a figyelmet arra is: Mohammed Alabbar, az üzletember, akit az Emírségek uralkodója kijelölt Rákosrendező megvásárlására, az értékesítési pont nyitásáról szóló arab nyelvű instavideójában “el is szólta magát”. A videóban ugyanis azt mondja, “eddig nem mondhatták ezt el” (ez látszik az angol nyelvű feliraton az alábbi képernyőképen is). Vitézy feltette a kérdést: “vajon miért, netán meg kellett várni, hogy megszáradjon a tinta Lázár János formális kiszállását a cégből?”

Ami a Divatcsarnok Zrt.-n belüli tulajdonviszonyok megváltozását illeti, a HVG időközben úgy értesült, hogy ugyan az online cégregiszterben még nem vezették át, de egy részvényesi határozat valóban azt rögzíti, hogy “Dr. Lázár János a 2024. november 26-án kelt részvényátruházási szerződés útján a tulajdonában álló 100 darab, egyenként 5000 forint névértékű törzsrészvényt négy egyenlő részben átruházta a társaság többi részvényesére.” A négy, addig is tulajdonostárs részvényesnek így egyaránt 25-25 százalékra nőtt a részesedése:

A fenti névsorból is látszik, hogy a 2023-as éves mérlegbeszámoló leadásával tavaly május óta amúgy adós vállalkozásban a a Turnaiuer-család tagjai komoly szerepet és tulajdonrészt visznek. A Turnauer-család egy Habsburg-barát osztrák milliárdos família, amelynek feje, Max Turnauer 2020 novemberében, 90 évesen hunyt el, addig ő volt a Divatcsarnok Projekt Zrt. fő tulajdonosa is. A Habsburg-barátságra pedig jó példa, hogy a részvénytársaság igazgatósági tagja jelenleg is Habsburg-Lotharingiai Mihály Kálmán. A főhercegi sarj nem más, mint József nádor ükunokája és Lázár János vadásztársa.

Amúgy Max Turnauerről a VálaszOnline-nak adott 2020-as interjújában így beszélt Lázár János: “A személyes barátaimról van szó, ezek az emberek nem szorulnak rá egyik kormány kegyére sem. 2018-ban, azon a délutánon, amikor befejeztem a miniszterséget, két ember hívott fel: Klaus Mangold és Max Turnauer. Megkérdezték, tudnak-e segíteni. Tudtak. Turnauer munkát ajánlott, és lehetőséget arra, hogy társa legyek egy vállalkozásban. Ez segített függetlenné válni, ha tetszik, szabadnak maradni.”