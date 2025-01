Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bbc8ed2-3220-474a-b11b-e38341da28cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"László Attila az ügyben kifejtett kormányzati kommunikációt szerecsenmosdatásnak minősítette.","shortLead":"László Attila az ügyben kifejtett kormányzati kommunikációt szerecsenmosdatásnak minősítette.","id":"20250129_feljelentes-pilis-fergek-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbc8ed2-3220-474a-b11b-e38341da28cc.jpg","index":0,"item":"d23cd791-dbf7-41eb-beda-333da7454a58","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_feljelentes-pilis-fergek-ivoviz","timestamp":"2025. január. 29. 09:25","title":"„Elfogadhatatlan a kormányzati kommunikáció” – feljelentést tett a pilisi polgármester az ivóvízben talált férgek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Az atomfegyvereink átadásáért cserébe háborút kaptunk” – mondta az ukrán elnök.","shortLead":"„Az atomfegyvereink átadásáért cserébe háborút kaptunk” – mondta az ukrán elnök.","id":"20250128_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-atomfegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"4bec80ca-8d55-46e0-b9f3-3dd50113e299","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-atomfegyver","timestamp":"2025. január. 28. 12:58","title":"Zelenszkij szerint ostobaság volt, hogy Ukrajna lemondott a szovjet atomfegyverekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","shortLead":"A független képviselő szerint ha a Fidesznek nincs takargatnivalója, akkor megszavazzák a bizottság felállítását.","id":"20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5edba95f-9b16-418c-bc26-96885e6acfb8.jpg","index":0,"item":"62f7ff25-4ded-43bd-becf-1e29bb33fce3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_jambor-andras-parlamenti-vizsgalobizottsag-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 20:17","title":"Jámbor András oligarchákat sejt a Mini-Dubaj mögött, parlamenti vizsgálóbizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg a kapcsolatot korábbi munkatársaival.","shortLead":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg...","id":"20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6a455791-59e0-4e03-91f4-c0b7754699dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 11:27","title":"A korábban Nagy Márton testvére által vezetett ügyvédi kör bábáskodott a mini-Dubaj szerződés fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz, azt jelenti, hogy Netanjahu lehet az első külföldi vezető, aki meglátogatja az amerikai elnököt.","shortLead":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz...","id":"20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd.jpg","index":0,"item":"f5964500-555b-4f00-a2b8-22df75975f8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 28. 22:14","title":"Donald Trump meghívta Netanjahut a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki ciklusokon át is pozíciójukban maradhattak.","shortLead":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki...","id":"20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"316eac03-9fc6-46c4-8b1f-0a012c123cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","timestamp":"2025. január. 28. 06:22","title":"Trump tisztogat: kirúgták az amerikai igazságügyi minisztérium egy sor ügyészét, akik részt vettek az elnök elleni büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit a ChatGPT-éivel. Az eredmény felemás, de nem mindegy, honnan nézve: ha mellé tesszük, mennyivel olcsóbb lehet a DeepSeek megoldása, már más a kép. Csak ne lenne a durva cenzúra.","shortLead":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit...","id":"20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b.jpg","index":0,"item":"a650c96d-d1ed-4e1d-ab2f-52a66ec8f081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 16:18","title":"Pár nap alatt világhírű lett, de tényleg olyan jó a DeepSeek MI? Kipróbáltuk, és ízelítőt kaptunk a kínai cenzúrából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzleti delegációval keddtől az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal Orbán Viktor – közölte a kormányfő sajtófőnöke. Szóba kerülhet a megbeszéléseken az arab befektetők által tervezett Mini-Dubaj projekt is. Karácsony Gergely szerint ","shortLead":"Üzleti delegációval keddtől az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal Orbán Viktor – közölte a kormányfő sajtófőnöke. Szóba...","id":"20250127_Orban-az-Egyesult-Arab-Emirsegekbe-megy-hogy-befektetesekrol-targyaljon-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3.jpg","index":0,"item":"705b9faf-f559-4a7e-8a5d-482038469e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Orban-az-Egyesult-Arab-Emirsegekbe-megy-hogy-befektetesekrol-targyaljon-Karacsony","timestamp":"2025. január. 27. 13:30","title":"Orbán az Egyesült Arab Emírségekbe megy, hogy befektetésekről tárgyaljon, Karácsony szerint korai a pezsgőbontás a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]