[{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdemes várnia annak, aki a szerdát ki tudja húzni úgy, hogy csak másnap kelljen tankolnia.","shortLead":"Érdemes várnia annak, aki a szerdát ki tudja húzni úgy, hogy csak másnap kelljen tankolnia.","id":"20250129_Nagyot-esik-a-gazolaj-es-a-benzin-ara-a-het-masodik-feleben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2d70a59d-9a9f-4f76-9736-9d9eac4c57eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Nagyot-esik-a-gazolaj-es-a-benzin-ara-a-het-masodik-feleben","timestamp":"2025. január. 29. 09:59","title":"Rég volt ilyen: nagyot esik a dízel és a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c12e46-3ed6-4cdb-84a6-1cb68d901002","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maha Kumbh Melát 12 évente tartják Észak-Indiában, és olyankor emberek milliói igyekeznek megmártózni a hinduk számára szent Gangesz-folyóban.","shortLead":"A Maha Kumbh Melát 12 évente tartják Észak-Indiában, és olyankor emberek milliói igyekeznek megmártózni a hinduk...","id":"20250129_halalos-tomegbaleset-india-kumbh-mela-vallasi-unnep-gangesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42c12e46-3ed6-4cdb-84a6-1cb68d901002.jpg","index":0,"item":"b5ce2f32-f07b-4604-89df-8fb12791b1cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_halalos-tomegbaleset-india-kumbh-mela-vallasi-unnep-gangesz","timestamp":"2025. január. 29. 06:42","title":"Többeket halálra taposott a tömeg Indiában a világ legnagyobb vallási ünnepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","shortLead":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","id":"20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d.jpg","index":0,"item":"2b9fba9d-c02a-495f-b5e6-1dfbeb81c0c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","timestamp":"2025. január. 28. 10:48","title":"Ittasan szlalomozott egy kombájnos, letarolt egy telefonpóznát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12b989-03e4-450f-af6f-d7758f0b0d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön jelölni fogja a megbízható, valamennyi biztonsági kritériumnak megfelelő VPN-szolgáltatókat az androidos Play Áruház.","shortLead":"Külön jelölni fogja a megbízható, valamennyi biztonsági kritériumnak megfelelő VPN-szolgáltatókat az androidos Play...","id":"20250129_android-google-play-aruhaz-vpn-alkalmazasok-jelveny-megbizhatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d12b989-03e4-450f-af6f-d7758f0b0d3f.jpg","index":0,"item":"146b4bd7-24c3-4b43-84a1-e6e9641014b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_android-google-play-aruhaz-vpn-alkalmazasok-jelveny-megbizhatosag","timestamp":"2025. január. 29. 09:03","title":"Új jelölés jön a Play Áruházba – ha ezt látja, biztonságban lesznek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","shortLead":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","id":"20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4.jpg","index":0,"item":"13f2a406-50ba-43a3-89f2-5727bd8c2c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 28. 07:28","title":"Elárulta Lázár János, hány vécét pattintanak ki az állomásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","shortLead":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","id":"20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"a4f4fe3f-dc72-44e1-a0c8-4b19b7a29dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","timestamp":"2025. január. 28. 11:27","title":"Irán szerint Izrael és az USA bolond lenne megtámadni a nukleáris létesítményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát indítottak Kelet-Kongó nagyvárosának elfoglalására.","shortLead":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát...","id":"20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527.jpg","index":0,"item":"98c534b6-daa1-4166-b9a5-7503105be606","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","timestamp":"2025. január. 29. 17:52","title":"Megtámadott ENSZ kontingens, aggódó Szijjártó, félmillió menekült és égő követségek - Mi történik Kongóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111f409b-9be3-4b4c-bedf-dd11674ea11b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha felkerül a Wazera, még tényleg lassítani is fognak itt. ","shortLead":"Ha felkerül a Wazera, még tényleg lassítani is fognak itt. ","id":"20250129_Becsuletkasszas-traffipax-telepitett-kutyapart-Szentendrere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111f409b-9be3-4b4c-bedf-dd11674ea11b.jpg","index":0,"item":"e0d96b6f-e5e4-4daa-b508-de5f4aa1d167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Becsuletkasszas-traffipax-telepitett-kutyapart-Szentendrere","timestamp":"2025. január. 29. 16:52","title":"Becsületkasszás traffipaxot telepített a Kutyapárt Szentendrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]