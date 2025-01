Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d8cc6f7-3477-4ced-9db3-60f4ebc6a1b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oleksandr Bratshteint utoljára január 17-én látták egy fővárosi hotelben.","shortLead":"Oleksandr Bratshteint utoljára január 17-én látták egy fővárosi hotelben.","id":"20250127_Eltunt-egy-40-eves-ukran-ferfi-Budapesten-nagy-erokkel-keresik-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8cc6f7-3477-4ced-9db3-60f4ebc6a1b6.jpg","index":0,"item":"89eba80a-feb2-4406-8f81-563baaaca94b","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Eltunt-egy-40-eves-ukran-ferfi-Budapesten-nagy-erokkel-keresik-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 19:54","title":"Eltűnt egy 40 éves ukrán férfi Budapesten, nagy erőkkel keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","shortLead":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","id":"20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"a4f4fe3f-dc72-44e1-a0c8-4b19b7a29dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","timestamp":"2025. január. 28. 11:27","title":"Irán szerint Izrael és az USA bolond lenne megtámadni a nukleáris létesítményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de038d72-0a28-40f4-b2fb-055f85b45cad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olyan világban élünk, ahol szinte általános a társadalmi bizalmatlanság, a versengés, az irigység. Csoda, ha mi is...","id":"20250127_Dontsunk-a-bizalom-mellett-hogy-megtalaljuk-a-tarsunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de038d72-0a28-40f4-b2fb-055f85b45cad.jpg","index":0,"item":"24ed91a1-2297-448e-ba4b-851b8c095f4e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250127_Dontsunk-a-bizalom-mellett-hogy-megtalaljuk-a-tarsunk","timestamp":"2025. január. 27. 13:14","title":"Döntsünk a bizalom mellett, hogy megtaláljuk a társunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás" lehetősége.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint minden dolgozó előtt nyitott a „továbbfoglalkoztatás" lehetősége.","id":"20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39f4d96-b6a7-48ce-8229-4012d96c338d.jpg","index":0,"item":"2376f6a8-329b-474d-a082-35dcf65ef345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Nem-arulja-el-a-kormany-hogy-hany-embert-bocsatanak-el-a-Magyar-Postatol","timestamp":"2025. január. 28. 18:52","title":"„Programozott leépítés" – nem árulja el a kormány, hány embert bocsátanak el a Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el...","id":"20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d.jpg","index":0,"item":"d68d41d2-777e-4ae8-bacc-87d4909a0386","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","timestamp":"2025. január. 28. 18:00","title":"Utolsó másodperces góllal kapott ki a magyar kéziválogatott, Horvátország elődöntős a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán Viktor decemberi határozatának következtében azonban elveszni tűnik a remény, hogy valaha is beválthassák az állammal szembeni követeléseiket az 1939 és 1990 közötti önkényuralmi rendszerek kárvallottjai.","shortLead":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán...","id":"20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017.jpg","index":0,"item":"3806be8f-b178-4cb9-879e-551962f2d6c4","keywords":null,"link":"/360/20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","timestamp":"2025. január. 28. 10:02","title":"Búcsú a kárpótlási jegyektől: egy kormányhatározat miatt nem kap érte semmit, akinek még van belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Igen! Vagy nem. Attól függ, hogy a fizikai kutatásokat, vagy a tapasztalatot vesszük alapul.","id":"20250128_ki-lehet-nyitni-a-felrazott-szensavas-italt-spricceles-nelkul-pockolos-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c.jpg","index":0,"item":"f1dc832d-a7fd-4da9-86ab-8c4c6bd0b39b","keywords":null,"link":"/elet/20250128_ki-lehet-nyitni-a-felrazott-szensavas-italt-spricceles-nelkul-pockolos-modszer","timestamp":"2025. január. 28. 05:31","title":"Ki lehet nyitni a felrázott szénsavas italt spriccelés nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2522507a-ab1d-4fad-977a-00497e6d3850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Welling, az ifjú Superman egykori alakítója ittas vezetés miatt került bajba.","shortLead":"Tom Welling, az ifjú Superman egykori alakítója ittas vezetés miatt került bajba.","id":"20250129_Letartoztattak-Supermant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2522507a-ab1d-4fad-977a-00497e6d3850.jpg","index":0,"item":"78e3910c-334d-4a7d-b29b-462f941097a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Letartoztattak-Supermant","timestamp":"2025. január. 29. 08:20","title":"Letartóztatták Supermant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]