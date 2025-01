Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19a02c03-c76a-4324-9cda-09e089cef6ab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Sőt, senkitől: a kormány gyorsan kapcsolt, és eltakarította korábbi belepiszkálását a Btk.-ba. ","shortLead":"Sőt, senkitől: a kormány gyorsan kapcsolt, és eltakarította korábbi belepiszkálását a Btk.-ba. ","id":"20250130_alkotmanybirosag-buncselekmeny-covid-igazolvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a02c03-c76a-4324-9cda-09e089cef6ab.jpg","index":0,"item":"c4e9690b-5a71-4d18-bbf1-255365605002","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_alkotmanybirosag-buncselekmeny-covid-igazolvany","timestamp":"2025. január. 30. 12:30","title":"Alkotmányos-e bűncselekménynek nyilvánítani, ha valaki visszaél az oltási igazolvánnyal? Nem az Ab-tól fogjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a17c11cd-2045-4882-a046-92fee0091475","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":" Beindulhat a nagy vándorlás a cégeknél. ","shortLead":" Beindulhat a nagy vándorlás a cégeknél. ","id":"20250129_kinaiak-Europaba-hozzak-autogyartast-nemetek-Amerikaba-vinnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a17c11cd-2045-4882-a046-92fee0091475.jpg","index":0,"item":"d022e590-a272-4748-abed-42030cba273f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_kinaiak-Europaba-hozzak-autogyartast-nemetek-Amerikaba-vinnek","timestamp":"2025. január. 29. 15:01","title":"A kínaiak Európába hozzák az autógyártást, a németek meg Amerikába vinnék a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt érdemes az amerikaiaknak felbosszantaniuk. Vagy legalábbis illett volna felkészülni arra, hogy aki nem fekszik ki, az vissza fog ütni. Vélemény.","shortLead":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt...","id":"20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"bd6ff02f-bd9e-4d40-b6a7-0ed74d89ec17","keywords":null,"link":"/360/20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","timestamp":"2025. január. 29. 11:30","title":"Balogh Csaba: Most múlik pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra kényszerülnek, valamint gyakorta élethosszig tartó egészségügyi komplikációk csapdájában találják magukat.","shortLead":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra...","id":"20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"dd279034-71ea-4291-affb-166e47a99dd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","timestamp":"2025. január. 29. 05:28","title":"Donald Trump elnök rendeletet hozott a 19 év alatti fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket válasszanak, akik jó gazda módjára tudják vezetni a fővárosi cégeket.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni...","id":"20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"10ff8ef0-213a-4352-b166-7a56c994b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","timestamp":"2025. január. 29. 09:56","title":"Név szerinti szavazást fog kérni Magyar Péter a mini-Dubajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b94df7b-9611-499a-b985-947449812ccf","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Nem az angoltudása, sokkal inkább szakmai felkészültsége hagy kivetnivalót maga után Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőnek. EUrologus vélemény az EP-képviselők nyelvi készségeiről.","shortLead":"Nem az angoltudása, sokkal inkább szakmai felkészültsége hagy kivetnivalót maga után Deutsch Tamás fideszes...","id":"20250129_Deutsch-Tamas-angol-europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b94df7b-9611-499a-b985-947449812ccf.jpg","index":0,"item":"6756c9d2-d2f8-40b1-8a82-289665b61e0d","keywords":null,"link":"/360/20250129_Deutsch-Tamas-angol-europai-parlament","timestamp":"2025. január. 29. 14:23","title":"Deutsch Tamás nem az angoljával lóg ki az EP-képviselők közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda2604-14c1-4d52-9a23-9e40710a00af","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Deutsch a kelenföldi akcentusával védekezett, nem azzal volt a legnagyobb baj.","shortLead":"Bár Deutsch a kelenföldi akcentusával védekezett, nem azzal volt a legnagyobb baj.","id":"20250128_deutsch-tamas-kelenfold-akcentus-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bda2604-14c1-4d52-9a23-9e40710a00af.jpg","index":0,"item":"2a6f7ac5-8cef-4b0a-a5c9-ee8ef8ad9278","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_deutsch-tamas-kelenfold-akcentus-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 28. 19:16","title":"Deutsch Tamás: Miszter Magyar, Máj inglis ekszent indíd iz from Kelenföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]