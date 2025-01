Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint ilyenkor az emberek hazautaznak családjukhoz, utcabálokkal és tűzijátékkal várják a tavaszt.","shortLead":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint...","id":"20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8.jpg","index":0,"item":"07436a9d-bfcf-4b5e-ac67-77364dbeebc0","keywords":null,"link":"/elet/20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","timestamp":"2025. január. 29. 15:00","title":"Elkezdődött a Kígyó éve, de mit jelent mindez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha az arab befektető tényleg 500 méteres tornyot épít oda, az nemcsak a régió, hanem egész Európa legmagasabb felhőkarcolója lenne. Még így sem férne be a világ 10 legmagasabb épülete közé, de nincs is messze ettől.","shortLead":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha...","id":"20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430.jpg","index":0,"item":"6cfe2d64-33ae-4230-a18c-58b4fbd03b8e","keywords":null,"link":"/elet/20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 05:31","title":"New Yorkot is meghatározná az 500 méteres rákosrendezői torony, de még Ázsiában is kihúzhatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","shortLead":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","id":"20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc.jpg","index":0,"item":"8505322a-07f1-4a79-b730-f9eb0306de08","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","timestamp":"2025. január. 28. 08:36","title":"„Jó hírekre” fűzi fel új kampányát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A New York Times előfizetéses sportlapjában, az Athleticben Andrew Jones, a kimondottan a Liverpoollal (és a Burnley-vel) foglalkozó munkatársa méltatta a magyar válogatott kapitányát.","shortLead":"A New York Times előfizetéses sportlapjában, az Athleticben Andrew Jones, a kimondottan a Liverpoollal (és...","id":"20250129_Hi-he-tet-len-Szoboszlai-Liverpool-New-York-Times-Athletic-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199.jpg","index":0,"item":"24f21393-6990-4089-a129-f7e88a51b0e9","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Hi-he-tet-len-Szoboszlai-Liverpool-New-York-Times-Athletic-foci","timestamp":"2025. január. 29. 11:25","title":"„Hi-he-tet-len!”: így lett nélkülözhetetlen Szoboszlai a Liverpoolban – külön cikkben értékeli a focistát a New York Times sportlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már így is folyamatosan kapott fenyegetéseket.","shortLead":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már...","id":"20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c.jpg","index":0,"item":"c644f412-0f7f-44ae-9b2d-36a4160889d4","keywords":null,"link":"/sport/20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","timestamp":"2025. január. 28. 09:27","title":"Coming outolt a Premier League kokainozáson kapott, majd kirúgott játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem kérnek a kormányzat projektjéből.","shortLead":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem...","id":"20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"72fdb13e-92d1-4590-b92f-90645e4e5264","keywords":null,"link":"/360/20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 28. 15:29","title":"Miért most, és miért így szállt be Magyar Péter a Rákosdubaj körüli vitába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi tárgyaláson Schadl György indítványozta, hogy megválthassa a hatóságok által lefoglalt értékeit.","shortLead":"A keddi tárgyaláson Schadl György indítványozta, hogy megválthassa a hatóságok által lefoglalt értékeit.","id":"20250128_schadl-gyorgy-volner-pal-targyalas-vagyon-repulo-hajo-ekszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d.jpg","index":0,"item":"d640387b-b15f-46c6-8a1a-34647ba59bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_schadl-gyorgy-volner-pal-targyalas-vagyon-repulo-hajo-ekszer","timestamp":"2025. január. 28. 14:57","title":"Schadl György 30 milliót fizetne, hogy visszakapja autóit, repülőjét és ékszereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]