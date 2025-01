Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Orosz és ukrán források szerint csütörtökön hajnalban több erős robbanás történt a Magyarországot is ellátó Barátság-kőolajvezeték egyik szivattyúállomásának környékén. Ukrán közlések szerint valószínűleg találat érte a berendezéseket, míg az oroszok arról beszélnek, a légvédelem lelőtt két ellenséges drónt. Egyelőre nem tudni, hogy az incidens mennyire érinti a Magyarország számára is fontos szállításokat. ","shortLead":"Orosz és ukrán források szerint csütörtökön hajnalban több erős robbanás történt a Magyarországot is ellátó...","id":"20250130_talalat-erhette-a-Baratsag-koolajvezeteket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"2094b25f-24e2-40a7-94d2-04ef3be5ec47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_talalat-erhette-a-Baratsag-koolajvezeteket-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 15:01","title":"Találat érhette a Magyarországnak is fontos Barátság-kőolajvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy korábbi győztesnek már a legjobb 32 között el kell köszönnie a sorozattól.","shortLead":"Egy korábbi győztesnek már a legjobb 32 között el kell köszönnie a sorozattól.","id":"20250131_labdarugas-bajnokok-ligaja-sorsolas-nyolcaddontobe-jutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d.jpg","index":0,"item":"4886a11f-b454-4f3e-8c16-f96e0aeab7dd","keywords":null,"link":"/sport/20250131_labdarugas-bajnokok-ligaja-sorsolas-nyolcaddontobe-jutas","timestamp":"2025. január. 31. 13:05","title":"Sorsoltak a BL-ben: a Real Madrid a Manchester Cityvel vív meg a nyolcaddöntőbe jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet, nem az 1000 milliárd forint feletti kamatfizetésről szól (ez teljesíthető), hanem sokkal inkább arról, hogy a befektetők most az állampapírban tartott pénz jövőjéről (is) döntenek. Nem kisebb a tét, mint a teljes magyar államadósság 10%-a, ami kevesebb, mint 3 hónap alatt megmozdulhat. A kihívás nem kicsi, de kezelhető. Az alternatívák között azonban eddig egy érdemi lehetőség nem merült fel: egy új konstrukcióra lenne szükség a lakossági állampapír kínálatban, mely szemben a PMÁP-pal ténylegesen, valós időben, inflációhoz igazítja a kamatfizetést.","shortLead":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet...","id":"20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"355a1288-b931-47fc-8f12-db2c181fce3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 14:16","title":"Az „őrület” megoldása, azaz mitől nyugodhat meg az állampapírpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","shortLead":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","id":"20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4.jpg","index":0,"item":"433ce884-8a33-4c6b-bfd3-417144e5c646","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","timestamp":"2025. január. 30. 08:31","title":"Először végeztek itthon robotasszisztált műtétet gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","shortLead":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","id":"20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba.jpg","index":0,"item":"77fa3398-163d-4d4b-9080-65f699a25479","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","timestamp":"2025. január. 30. 16:13","title":"A túszok átadása körüli káosz miatt leállította a fogolycserét Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8df54d-9df9-4837-b7cc-258c31f2365c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk a hosszú távú partnerséget méltatja.","shortLead":"Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk a hosszú távú partnerséget méltatja.","id":"20250129_Abu-Dzabi-uralkodoja-az-X-en-meltatta-Orban-Viktor-latogatasat-de-posztja-leginkabb-attol-erdekes-hogy-valamirol-nem-beszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8df54d-9df9-4837-b7cc-258c31f2365c.jpg","index":0,"item":"02c66453-49f8-4c8b-9d0f-f61248cc7073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Abu-Dzabi-uralkodoja-az-X-en-meltatta-Orban-Viktor-latogatasat-de-posztja-leginkabb-attol-erdekes-hogy-valamirol-nem-beszel","timestamp":"2025. január. 29. 19:35","title":"Abu-Dzabi uralkodója az X-en méltatta Orbán Viktor látogatását, de posztja leginkább attól érdekes, amiről nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti időszakra.","shortLead":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti...","id":"20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51.jpg","index":0,"item":"eddbad08-0b39-4173-8a77-3e3c5c1fcd1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","timestamp":"2025. január. 29. 21:36","title":"Megszűnik az al-Kaida szíriai ága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 