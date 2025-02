Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza akarja-e állítani Nagy-Magyarországot.","shortLead":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza...","id":"20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81.jpg","index":0,"item":"a3fe0c52-aa89-4bff-bc01-fc853cb47012","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","timestamp":"2025. január. 31. 18:58","title":"Kihallgatták a rendőrök Dunaszerdahely polgármesterét, mert a Felvidék szót használta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d56a6-e06b-4ea4-8bf3-253c33b47d7d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az OpenAI állítja, hogy az o3 rendszer már megüti egy átlagember szintjét. Az új MI-modell valóban jól szerepel bizonyos teszteken, de Litkai Gergely kitalált egy olyan mércét, amely szerint a leggazdagabb magyar, vagyis Mészáros Lőrinc megelőzi. Mit tud kezdeni például egy laptop egy elromlott gázbojlerrel, amelyet elé állítanak? Meg tudná-e győzni Ed Sheerant, hogy énekeljen egy magyar lagzin? Úgy tűnik, van még hova fejlődni.","shortLead":"Az OpenAI állítja, hogy az o3 rendszer már megüti egy átlagember szintjét. Az új MI-modell valóban jól szerepel...","id":"20250201_duma-aktual-mesterseges-intelligencia-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983d56a6-e06b-4ea4-8bf3-253c33b47d7d.jpg","index":0,"item":"eb16317a-1133-49b8-bb5a-09b10ad7eb23","keywords":null,"link":"/360/20250201_duma-aktual-mesterseges-intelligencia-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. február. 01. 19:30","title":"Duma Aktuál: A Mészáros Lőrinc-teszten a legügyesebb mesterséges intelligencia is elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c3dbae-59af-4e80-8d8b-e0900ef10aa8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novemberben és decemberben megugrottak a termelői árak, decemberben már 9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az élelmiszeripar árai 4,5 százalékkal nőttek.","shortLead":"Novemberben és decemberben megugrottak a termelői árak, decemberben már 9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel...","id":"20250131_Elszallt-az-inflacio-ev-vegere-a-magyar-elelmiszeriparban-Es-az-egesz-iparban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c3dbae-59af-4e80-8d8b-e0900ef10aa8.jpg","index":0,"item":"04ff91d0-332a-4f2c-97e2-8ebd311153d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Elszallt-az-inflacio-ev-vegere-a-magyar-elelmiszeriparban-Es-az-egesz-iparban","timestamp":"2025. január. 31. 08:52","title":"Elszállt az infláció év végére a magyar élelmiszeriparban. És az egész iparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164116d6-37ab-4ff4-a6e0-8a264e5e2b2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csábító a kötet gazdag képanyaga is.","shortLead":"Csábító a kötet gazdag képanyaga is.","id":"20250131_Kordos-Szabolcs-Egy-varos-legujabb-titkai-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164116d6-37ab-4ff4-a6e0-8a264e5e2b2e.jpg","index":0,"item":"9659a0b8-419f-4f65-94cd-5f755909a209","keywords":null,"link":"/360/20250131_Kordos-Szabolcs-Egy-varos-legujabb-titkai-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 31. 17:00","title":"Hova jutott Hügel Hajnalka a Nefelejcs utcai szoba-konyhából? – 30 budapesti legenda Kordos Szabolcs új könyvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","shortLead":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","id":"20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd.jpg","index":0,"item":"4c866dce-3a28-4e58-aa4f-7e309bb68c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 01. 08:11","title":"2029-ig fagyasztotta be a kormány a naperőművektől átvett áram árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f26b133-6be3-46b5-a749-75e6b6e4ad62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy nem akart másnap iskolába menni, ezért küldte az e-maileket.","shortLead":"A fiú vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy nem akart másnap iskolába menni, ezért küldte az e-maileket.","id":"20250131_elfogas-fiatal-iskola-fenyegeto-e-mail-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f26b133-6be3-46b5-a749-75e6b6e4ad62.jpg","index":0,"item":"a005dc2c-a78d-46b8-b0fb-71cab179ca02","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_elfogas-fiatal-iskola-fenyegeto-e-mail-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 18:28","title":"Elfogtak egy fiatalt, aki négy iskolának küldött fenyegető e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Pár napon belül kiderülhet, hol folytatja az 52-szeres válogatott középpályás.","shortLead":"Pár napon belül kiderülhet, hol folytatja az 52-szeres válogatott középpályás.","id":"20250131_kleinheisler-panathinaikos-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa.jpg","index":0,"item":"3b78f189-5335-4df6-abae-18aefd83a92e","keywords":null,"link":"/sport/20250131_kleinheisler-panathinaikos-tavozas","timestamp":"2025. január. 31. 16:46","title":"Kleinheisler távozik a Panathinaikostól, új csapatot keresnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]