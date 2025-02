Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d2e5c4f-6ffb-476b-8c5d-883e623419a1","c_author":"Kovács István","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az ellenséges rakéták észlelésére és lelövésére szolgáló, űrbe telepített rendszereket akar, hogy megvédje az Egyesült Államokat. Vannak olyan szakértők, akik szerint ez nem annyira jó ötlet.","shortLead":"Az amerikai elnök az ellenséges rakéták észlelésére és lelövésére szolgáló, űrbe telepített rendszereket akar...","id":"20250130_trump-csillaghaboru-vaskupola-amerika-raketamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d2e5c4f-6ffb-476b-8c5d-883e623419a1.jpg","index":0,"item":"7cb64825-408c-4e47-ac9e-599cd84a598d","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_trump-csillaghaboru-vaskupola-amerika-raketamadas-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:34","title":"Trump csillagháborús vaskupolát húzna Amerika fölé, hogy megvédje a rakétámadásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0523b7-5390-4f89-b6cd-3c47a99632d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mostantól bárki, bárhonnan, bármikor csodálhatja azt a páratlan kilátást, ami eddig csak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénysége számára adatott meg.","shortLead":"Mostantól bárki, bárhonnan, bármikor csodálhatja azt a páratlan kilátást, ami eddig csak a Nemzetközi Űrállomás (ISS...","id":"20250131_nemzetkozi-urallomas-iss-elo-kozvetites-fold-spacetv1-kamerak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0523b7-5390-4f89-b6cd-3c47a99632d3.jpg","index":0,"item":"0e62a2f0-1d7d-45de-9026-f89ef2f5be2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_nemzetkozi-urallomas-iss-elo-kozvetites-fold-spacetv1-kamerak","timestamp":"2025. január. 31. 18:03","title":"Itt a kozmikus Való Világ: 24 órás élő közvetítés indult a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva Tajvan pénteken megtiltotta a kormányzati hivataloknak és a kulcsfontosságú infrastruktúra egységeinek a kínai DeepSeek kínai mesterséges intelligencián (MI) alapuló chatbot használatát.","shortLead":"Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva Tajvan pénteken megtiltotta a kormányzati hivataloknak és a kulcsfontosságú...","id":"20250201_Ujabb-orszag-mondta-a-DeepSeekre-hogy-koszi-de-inkabb-nem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"370258c2-bc23-4458-9825-80e815735859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Ujabb-orszag-mondta-a-DeepSeekre-hogy-koszi-de-inkabb-nem","timestamp":"2025. február. 01. 09:31","title":"Újabb ország mondta a DeepSeekre, hogy köszi, de inkább nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dcde54-d3b1-43f5-ab62-205d18508c4e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 38 darabot gyártottak a kocsiból. ","shortLead":"Összesen 38 darabot gyártottak a kocsiból. ","id":"20250131_Szuperritka-Aston-Martint-vett-Gordon-Ramsay","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88dcde54-d3b1-43f5-ab62-205d18508c4e.jpg","index":0,"item":"322ca2db-2507-46b6-abfd-b0e3330c0592","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Szuperritka-Aston-Martint-vett-Gordon-Ramsay","timestamp":"2025. január. 31. 08:15","title":"Szuperritka Aston Martint vett Gordon Ramsay, ilyen van Fernando Alonsónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e008a2-4408-4be7-aef5-da919f3be530","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legendás énekesnő a Soundwalk Collective-vel lépett fel Brazíliában, amikor rosszul lett. ","shortLead":"A legendás énekesnő a Soundwalk Collective-vel lépett fel Brazíliában, amikor rosszul lett. ","id":"20250130_Patti-Smith-osszeesett-a-szinpadon-egy-braziliai-koncerten-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97e008a2-4408-4be7-aef5-da919f3be530.jpg","index":0,"item":"28a34430-90af-4572-9ea6-e1c3e09983b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Patti-Smith-osszeesett-a-szinpadon-egy-braziliai-koncerten-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 19:26","title":"Patti Smith összeesett a színpadon egy koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ad1488-eceb-4db9-b3b4-e9683957fc77","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"A TikToknak köszönhetően egyre elterjedtebb a kifejezés, amelyet elsősorban nők használnak arra a jelenségre, ha egyetlen pillanat alatt kiábrándulnak abból, akihez addig vonzódtak.","shortLead":"A TikToknak köszönhetően egyre elterjedtebb a kifejezés, amelyet elsősorban nők használnak arra a jelenségre, ha...","id":"20250201_ick-randi-tiktok-trend-fiatalok-maximalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ad1488-eceb-4db9-b3b4-e9683957fc77.jpg","index":0,"item":"08c64c5f-9fb5-4a14-a853-0a9918ccc4a5","keywords":null,"link":"/elet/20250201_ick-randi-tiktok-trend-fiatalok-maximalizmus","timestamp":"2025. február. 01. 07:01","title":"Az egyik pillanatban még bírta a barátját, a másikban meg már nem? Lehet, hogy ickje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]