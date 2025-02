Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi Hatóságnál is bevezettek azt is jelenti, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi...","id":"20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"4b96c643-2e01-42ba-85ef-248c0ecfbe23","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","timestamp":"2025. január. 30. 22:09","title":"Trump a helikopter pilótáját és a repülésirányítókat hibáztatja a repülőgép-szerencsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány hatáskör nélküli ideológiai bunkósbotja szerint a programot a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására használják.","shortLead":"A kormány hatáskör nélküli ideológiai bunkósbotja szerint a programot a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására...","id":"20250130_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-cerv-soros-brusszel-civil-szervezetek-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2.jpg","index":0,"item":"1869f800-3460-4487-b2ed-4c443b0a8766","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-cerv-soros-brusszel-civil-szervezetek-lista","timestamp":"2025. január. 30. 16:31","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint az Európai Bizottság civilprogramja a Soros-szervezetek brüsszeli lába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump visszatérése a Fehér Házba súlyos fenyegetést jelent Európa biztonságára, gazdaságára, valamint a zöld átmenetre, hangsúlyozza davosi tapasztalatai alapján a Valutaalap korábbi vezető közgazdásza, a Harvard professzora a Project Syndicate-en.","shortLead":"Donald Trump visszatérése a Fehér Házba súlyos fenyegetést jelent Európa biztonságára, gazdaságára, valamint a zöld...","id":"20250130_Kenneth-Rogoff-Europa-ott-van-Trump-celkeresztjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0.jpg","index":0,"item":"ac2b0072-3efb-4a4b-b57e-08d1b1f60f99","keywords":null,"link":"/360/20250130_Kenneth-Rogoff-Europa-ott-van-Trump-celkeresztjeben","timestamp":"2025. január. 30. 15:42","title":"Kenneth Rogoff: Európa ott van Trump célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel Magyar Pétert a Fidesz alelnöke, Kubatov Gábor, de a bíróság jogerősen a Tisza Párt elnökének adott igazat – erről az ellenzéki politikus számolt be pénteken közösségi oldalán. Magyar korábban Kubatovra vezette vissza az ellene indult lejáratókampányt, amelyben a volt barátnője is részt vett. A fideszes politikus a bejelentésre reagálva egy olyan papírt vett elő, amely az ügyük egy másik, polgári peres szálát érinti, de még csak abból sem következik semmi.","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel Magyar Pétert a Fidesz alelnöke, Kubatov Gábor, de a bíróság...","id":"20250131_magyar-peter-kubatov-gabor-feljelentes-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"e6ea506b-1597-46ed-a50a-16012674e17b","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_magyar-peter-kubatov-gabor-feljelentes-felmentes","timestamp":"2025. január. 31. 13:53","title":"„Orbán janicsárja lyukra futott” – egymásnak esett Magyar Péter és Kubatov Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a79f69d2-3a77-4404-9b4d-a9fce2515d80.jpg","index":0,"item":"eb898dcf-2f41-4f4e-80f4-337e6e8bc4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Marabu-Feknyuz-Igy-hazudnak-mindenrol","timestamp":"2025. január. 31. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Így hazudnak mindenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád azzal a férfiel szemben, aki dühöngeni kezdett, majd a kiérkező rendőröket fenyegette egy 60 centis karddal.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád azzal a férfiel szemben, aki dühöngeni kezdett, majd a kiérkező rendőröket...","id":"20250131_vademeles-kard-rendorseg-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"64c33331-0aea-4934-9d76-f24a1e1a846e","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_vademeles-kard-rendorseg-fenyegetes","timestamp":"2025. január. 31. 13:34","title":"Karddal támadt a rendőrökre, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df478f7-5da7-41df-9109-270d99400072","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valószínűleg a kapcsolatrendszere felhasználásával jutott hamis személyazonossághoz a bűnszervezetben elkövetett jövedéki orgazdaság miatt elítélt nő.","shortLead":"Valószínűleg a kapcsolatrendszere felhasználásával jutott hamis személyazonossághoz a bűnszervezetben elkövetett...","id":"20250130_B-Zs-ne-8-eve-volt-top-50-es-korozott-de-a-heten-ratalaltak-Munchenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3df478f7-5da7-41df-9109-270d99400072.jpg","index":0,"item":"a97673d8-54a4-4829-bd1e-40084accf73d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_B-Zs-ne-8-eve-volt-top-50-es-korozott-de-a-heten-ratalaltak-Munchenben","timestamp":"2025. január. 30. 20:00","title":"B. Zs.-né 8 éve volt top 50-es körözött, de a héten rátaláltak Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]