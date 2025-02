Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba ömlik az állampapírok után kifizetett kamat.","shortLead":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba...","id":"20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"ce2f092b-e81a-4ae4-9212-d69038eb216c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","timestamp":"2025. február. 03. 07:53","title":"Elszabadult az ingatlanpiac, napok alatt elkapkodják a lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak teljesítménye, mint a laboratóriumi tesztek során. Az sem tűnik igaznak, hogy a villanyautókban is lassan kell gázt adni, a hagyományos társaihoz képest.","shortLead":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak...","id":"20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"11c9ca82-981e-42ea-936a-466a99f12f21","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","timestamp":"2025. február. 02. 08:30","title":"Ne higgyünk a teszteknek: így lehet a legtöbbet kihozni egy villanyautó akkumulátorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fényárban úszott Argentína és Uruguay közös partvidéke, amikor vélhetően egy jókora darab űrszemét izzott fel az esti égbolton. ","shortLead":"Fényárban úszott Argentína és Uruguay közös partvidéke, amikor vélhetően egy jókora darab űrszemét izzott fel az esti...","id":"20250202_Argentina-tuzgomb-urszemet-meteoroid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"652d1e9f-0e87-4098-a47e-d3b913c26e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_Argentina-tuzgomb-urszemet-meteoroid","timestamp":"2025. február. 02. 22:11","title":"Rakétatámadáskor látni akkora tűzgömböt az égen, mint most Dél-Amerikában (videókkal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67.jpg","index":0,"item":"53096628-40b1-4597-ae15-a1bea6066029","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","timestamp":"2025. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: Jó hír jött a szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]