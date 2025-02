Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","shortLead":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","id":"20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8.jpg","index":0,"item":"00266305-95f4-4b0a-8c21-03fb5d5da59b","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Túlélte a francia kormány az ellene indított bizalmatlansági szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","id":"20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482.jpg","index":0,"item":"4a44b229-1420-4de2-943d-5e297f4a9197","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","timestamp":"2025. február. 05. 17:49","title":"Videón a tűzoltók küzdelme a Puskás Arénában felcsapó lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért hívják utcára a bírákat, a bírósági dolgozókat és mindenkit, aki fontosnak tartja az ügyet. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi...","id":"20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87.jpg","index":0,"item":"5cd6c3d8-cfc1-48e5-b29c-9f8ca0dbd936","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","timestamp":"2025. február. 05. 14:01","title":"A Parlamenttől az Igazságügyi Minisztériumig vonulnak első tüntetésükön a magyar bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df2bc1-a16e-41b2-ad89-f4aa1876a167","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 22 százalékkal növelte bevételeit a Huawei, a kínai okostelefon-piacon pedig már az Apple-t is megelőzve a második legnagyobb gyártó.","shortLead":"Egy év alatt 22 százalékkal növelte bevételeit a Huawei, a kínai okostelefon-piacon pedig már az Apple-t is megelőzve...","id":"20250205_huawei-bevetel-2024-okostelefon-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06df2bc1-a16e-41b2-ad89-f4aa1876a167.jpg","index":0,"item":"b6ef5b27-95e8-48a8-8a7e-5135789fbd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_huawei-bevetel-2024-okostelefon-kina","timestamp":"2025. február. 05. 15:03","title":"Óriási növekedést produkált a Huawei, és megállíthatatlannak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","shortLead":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","id":"20250205_szlovakia-bos-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960.jpg","index":0,"item":"08f68cb8-736d-4600-8e86-1564a9db01da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_szlovakia-bos-eromu","timestamp":"2025. február. 05. 13:25","title":"150 milliárd forintnyi pénzből indítaná meg a szlovák kormány a bősi erőmű fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google hét évvel a mesterséges intelligencia felhasználását leíró irányelveinek kiadása után úgy döntött, újragondolja az abban foglaltakat. Az eredmény nem túl megnyugtató.","shortLead":"A Google hét évvel a mesterséges intelligencia felhasználását leíró irányelveinek kiadása után úgy döntött...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-fegyver-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"56b51549-1201-4c83-aa46-d7cb36d79ba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-fegyver-megfigyeles","timestamp":"2025. február. 05. 12:03","title":"Feladta az elveit a Google, most már fegyverekhez és megfigyeléshez is használná a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14f1a6b-6bd1-43ee-93f4-fc6d24d9999a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A németországi Fraunhofer Intézet kutatói egy olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszert dolgoztak ki, amiben emberek helyett robotok szerelik szét a veszélyes elektronikai hulladékokat. Mindezt nagy pontossággal.","shortLead":"A németországi Fraunhofer Intézet kutatói egy olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszert dolgoztak ki...","id":"20250205_elektronikai-hulladek-e-hulladek-feldolgozasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d14f1a6b-6bd1-43ee-93f4-fc6d24d9999a.jpg","index":0,"item":"ffce4e2a-68c4-4e3a-8f6b-b640a2319363","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_elektronikai-hulladek-e-hulladek-feldolgozasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 05. 10:03","title":"Emberbarát lehet az e-hulladék újrahasznosítása, német mérnökök mutatták meg a módját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]