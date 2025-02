Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0a85c10-0f96-4c2b-9558-588817dccdc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kanye West kéretlen prókátorként a Trumppal való barátságát igyekszik kihasználni, hogy Diddynek ne kelljen bíróság elé állnia.","shortLead":"Kanye West kéretlen prókátorként a Trumppal való barátságát igyekszik kihasználni, hogy Diddynek ne kelljen bíróság elé...","id":"20250207_kanye-west-donald-trump-sean-diddy-combs-kegyelem-eroszak-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a85c10-0f96-4c2b-9558-588817dccdc4.jpg","index":0,"item":"b9ed9abf-1fb1-4abd-9275-2e937363962c","keywords":null,"link":"/elet/20250207_kanye-west-donald-trump-sean-diddy-combs-kegyelem-eroszak-bortonbuntetes","timestamp":"2025. február. 07. 13:37","title":"„Nem nézhetjük tétlenül, hogy megrohad a börtönben” – Kanye West Donald Trumphoz fordult Sean „Diddy” Combs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hivatal szerint a Soros-hálózat része a lap vezette médiaprojekt.","shortLead":"A hivatal szerint a Soros-hálózat része a lap vezette médiaprojekt.","id":"20250206_szuverenitasvedelmi-hivatal-444","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2.jpg","index":0,"item":"c2b4743e-ed00-4c14-a6dc-e5d0045a5455","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_szuverenitasvedelmi-hivatal-444","timestamp":"2025. február. 06. 17:19","title":"Most a 444-et pécézte ki magának a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is létrehozott.","shortLead":"A kínai multi Magyarországon alkatrészeket gyárt és kutatás-fejlesztési részleget működtet, most fióktelepet is...","id":"20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5374c9db-3504-43a1-9098-3efc82387855.jpg","index":0,"item":"495a271f-ef80-44c4-aa98-1b0705f3bc6e","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-cegvilag-fioktelep-taksony-kinai-kuka-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 12:15","title":"Magyarországon is terjeszkedik a nagy német robotgyártót lenyelő kínai Kuka-csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e9e700-4d5a-4111-815a-096b0c247e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mélyponton van a megújuló energia termelése, a legszennyezőbb forrásból pótolják a hiányt.","shortLead":"Mélyponton van a megújuló energia termelése, a legszennyezőbb forrásból pótolják a hiányt.","id":"20250206_Sotetszelcsend-Nemetorszag-szeneromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01e9e700-4d5a-4111-815a-096b0c247e3e.jpg","index":0,"item":"5c1e2481-08b5-48c8-85cf-8bf0c376aa30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250206_Sotetszelcsend-Nemetorszag-szeneromu","timestamp":"2025. február. 06. 12:18","title":"Sötétszélcsend: Németország úgy égeti a szenet, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette a keresőt. Néhány funkcióhoz azért továbbra is szükség lehet rá.","shortLead":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette...","id":"20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"d31156c5-75fb-4c62-919b-58740ca44a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","timestamp":"2025. február. 06. 09:04","title":"Retteghet a Google? Pofonegyszerű lett használni a ChatGPT keresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük olyan, amelyet akár 2115-ig is páncélszekrények mélyén, hét pecsét alatt tarthatnak, aki pedig beszél róluk, többévnyi börtönt kockáztat.","shortLead":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük...","id":"20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0.jpg","index":0,"item":"d15da4f7-cd4e-42a9-9d02-1c678ed38bc1","keywords":null,"link":"/360/20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","timestamp":"2025. február. 07. 06:30","title":"Nem hagyott alább a titkolózással a kormány – százával rejtegethet döntéseket akár évtizedekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89c6c7-4a84-40a2-9e73-ff84d3ec06ad","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Liverpool–Tottenham 4–0.","shortLead":"Liverpool–Tottenham 4–0.","id":"20250206_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Tottenham-Ligakupa-elodonto-gol-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89c6c7-4a84-40a2-9e73-ff84d3ec06ad.jpg","index":0,"item":"ba16dcba-85c0-42d9-b3d4-55ad08e65ad6","keywords":null,"link":"/sport/20250206_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Tottenham-Ligakupa-elodonto-gol-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 22:57","title":"Szoboszlai is gólt lőtt, kiütéssel jutott döntőbe a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fb444f-42ea-43d8-aedb-ea42d1c59406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekeknek az ukrán szélsőséges nacionalizmusból kell kérdésekre válaszolniuk, majd VR-szemüveget öltve kipróbálhatják, hogy milyen orosz katonaként részt venni az ukrajnai „különleges katonai műveletben”.","shortLead":"A gyerekeknek az ukrán szélsőséges nacionalizmusból kell kérdésekre válaszolniuk, majd VR-szemüveget öltve...","id":"20250206_vr-muzeum-oroszorszag-iskolak-haboru-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0fb444f-42ea-43d8-aedb-ea42d1c59406.jpg","index":0,"item":"819b096f-5605-4961-b5b3-51d8fb0c592c","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_vr-muzeum-oroszorszag-iskolak-haboru-propaganda","timestamp":"2025. február. 06. 17:17","title":"VR-múzeumokban népszerűsítik Oroszországban a középiskolásoknak az ukrajnai háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]