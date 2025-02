Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián, hogy megtagadná tőlük a vízumot.","shortLead":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián...","id":"20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2.jpg","index":0,"item":"c8d21f4d-78da-4c70-aa94-c880b26f0fcb","keywords":null,"link":"/sport/20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","timestamp":"2025. február. 06. 11:26","title":"Aláírta a transz nőket a nők versenyeiről kitiltó rendeletet Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett döntenek.","shortLead":"Az ukrán ejtőernyősök fogták el az orosz katonákat, azt írták, értelmetlen mészárlás lett volna, ha a harc mellett...","id":"20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9581168e-c9ee-43f6-99a2-7d67a2e83a0e.jpg","index":0,"item":"971c870e-77b8-4f8c-94d8-c95d71530715","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_orosz-katona-kapitulacio-kurszk","timestamp":"2025. február. 05. 17:50","title":"21 orosz katona megadta magát az ukránoknak Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vida Józsefék nem adtak be ajánlatot a január végi határidőre.","shortLead":"Vida Józsefék nem adtak be ajánlatot a január végi határidőre.","id":"20250206_Megsem-akarja-megvenni-a-TV2-az-egyik-legnagyobb-lengyel-tevecsatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff.jpg","index":0,"item":"881285a9-91ac-4489-8c8d-b1ce7c1a98fa","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Megsem-akarja-megvenni-a-TV2-az-egyik-legnagyobb-lengyel-tevecsatornat","timestamp":"2025. február. 06. 14:55","title":"Mégsem veszi meg a TV2 az egyik legnagyobb független lengyel tévécsatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","id":"20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d.jpg","index":0,"item":"85167ddc-af63-46bd-adc6-b1bf068bdce0","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","timestamp":"2025. február. 06. 07:55","title":"Győrfi Pál megvédte a komáromi ügyeleten hibázó doktornőt, szerinte „jó szakember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db9bbfa-488c-47e1-bb3a-ba379ad6d868","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben a kisember, négy pomerániai nő szemszögéből tárul fel a XX. század. ","shortLead":"A regényben a kisember, négy pomerániai nő szemszögéből tárul fel a XX. század. ","id":"20250206_hvg-Martyna-Bunda-konyv-Ridegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3db9bbfa-488c-47e1-bb3a-ba379ad6d868.jpg","index":0,"item":"c88d2502-58fa-44a9-8e54-93cff683aa26","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-Martyna-Bunda-konyv-Ridegseg","timestamp":"2025. február. 06. 16:00","title":"Történelmi traumák feldolgozásáról szól Martyna Bunda lengyel írónő most magyarul is megjelent regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük.","shortLead":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt...","id":"20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e.jpg","index":0,"item":"dd52d0eb-a200-48be-9f3c-852302f17ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Fegyvereket foglaltak le a Budapesten megölt japán nő lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot mutatnak be, ami nem egyszerűen funkcionális – azaz teljesíti a kért feladatot, és kész –, hanem egészen természetes módon tud interakcióba lépni a felhasználóval.","shortLead":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot...","id":"20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a.jpg","index":0,"item":"3097670a-bbba-4978-8b2f-b8ce50c603f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","timestamp":"2025. február. 07. 15:03","title":"Ilyen aranyos robot még nem volt: az Apple lámpája minden mozdulatra figyel, de akár együtt is táncol az emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","shortLead":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","id":"20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9.jpg","index":0,"item":"3186b756-2a70-49b4-aa0b-cdc11c84fd25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","timestamp":"2025. február. 06. 10:28","title":"Mélygarázsban kigyulladt zöld rendszámos autó miatt kellett kiüríteni egy irodaházat a Szervita téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]