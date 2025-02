2024 tavaszán felmerült, hogy egy orosz üzletlánc, a Mere Magyarországon is terjeszkedni kezd: a cég magyarországi leányvállalata, a TS Retail Kft. a LinkedInen elkezdett beszerzési menedzsereket toborzni, többször is úgy volt, hogy a VI. kerületben meg is nyit az első üzlet, illetve néhány napja az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásban még szerepelt egy nyíregyházi Mere bolt. Ennek ellenére komolyabb előrelépés nem történt, nincs még hazai boltjuk.

Törölték a nyilvántartásból az orosz Mere boltlánc nyíregyházi üzletét Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.

A Telex szerint ennek több oka is lehet. Mint kiderült, a Mere által többször is alkalmazott modell szerint a terjeszkedést több céggel indították volna be. Amellett, hogy egy szerbiai cégen keresztül lett egy magyar leányvállalatuk TS Retail Kft. néven, bejegyeztettek egy Hungarétel Kft., egy Huntorg Service Kft. és egy Shoper Kft. nevű céget is, amelyek közül a Shoper Kft.-nek még nincs érdemi tevékenysége. Mint írják, a TS Retail indult volna el Budapest környékén, a Hungarétel Kft. a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszögben, a Huntorg pedig az ország nyugati felében

A Telex forrása szerint a három csapatnak megtiltották, hogy együttműködjenek, és a beszerzők folyamatosan kellemetlen helyzetbe kerültek, amikor olyan beszállítókkal kellett tárgyalniuk, akik korábban már tárgyaltak valamelyik másik Mere-csapattal,

és bár ennek ellenére két cég is eljutott addig, hogy elvileg már el tudták volna indítani a boltokat, ez mégsem történt meg.

Szokatlan terjeszkedési modell

Ennek egyrészt az oka, hogy Magyarországon is szerették volna megvalósítani azt a modellt, amely szerint egyszerre több üzletet nyitnak meg, és amelyek a nagyjából három hónapos próbaidő alatt nyereségessé tudnak válni, azok tovább működhetnek, amelyek nem, azokat bezárják. Ennek a kockázatát azonban a Mere projektcégei nem szeretnék viselni, és igyekeznek rátolni azt a beszállítókra és az üzlethelyiségek tulajdonosaira, akiknek erről előre persze nem szólnának.

Érdekes részlet, hogy a Mere csak úgy bérelne ki üzlethelyiségeket, hogy minimális kauciót se kelljen fizetnie, így pár hónap után mindössze a bérleti díj kifizetésével leléphetne,

miközben az ingatlantulajdonosoktól az üzlethelyiségek kialakításához általában az épületek átalakítását is elvárná.

Nehezíti a helyzetet az is, hogy hogy a plázastop miatt új üzleteket csak külön engedéllyel lehet építeni, egy kezdő cégnek így egyszerűbb korábban üzletként működő épületek kibérlése. Ezek azonban sokszor ugyanazoknál a tulajdonosoknál vannak, a jobb adottságokkal rendelkező üzlethelyiségekért ráadásul komoly piaci verseny zajlik, a forrásunk szerint többek között a Spar, a Penny és az Auchan is folyamatosan keres ilyeneket.

A Telexhez eljutó információk szerint nagy probléma, hogy a Mere a beszállítókat is olyan szerződési feltételekre akarja rávenni, amelyeket a legtöbben nem szívesen vállalnának be. A gyártóknak például maguknak kellene a termékeiket kiszállítani az üzletekbe, ráadásul a Mere nem a megrendelt (és leszállított) termékekért szeretne fizetni, hanem csak az eladott mennyiség után. Ennek részeként a Mere a megsérült vagy megromlott termékeket anélkül küldené vissza a beszállítóknak, hogy valaha is fizetett volna értük.

A cikk szerint magyar üzletfejlesztési csapatok például többször javaslatot is tettek annak érdekében, hogy a Mere meg tudja nyitni az üzleteket, de a feszültségek miatt a TS Retail-től tavaly több beszerzési menedzser elment, másokat pedig kirúgtak, illetve kelet-magyarországi terjeszkedést tervező Hungarétel Kft.-nél idén januárban a teljes beszerzési csapatot kirúgták, állítólag arra hivatkozva, hogy „túl gyorsan dolgoztak”.

A Telex megkereste a cégek egy részét vezető Füzes Máriát, tőle nem érkezett válasz, majd írtak a forrásuk szerint a magyarországi tevékenységet valójában vezető Saverina Ekaterinának, aki ezt nyilatkozta: „Úgy vélem, hogy még korai lenne kommentálni a MERE hálózatának magyarországi fejlesztési szakaszait. Ugyanakkor szeretném Önt biztosítani arról, hogy a MERE vállalat minden tevékenységét a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi. Ami az üzletek megnyitását illeti, a folyamat zajlik. Jelenleg a szükséges engedélyeket szerezzük be a szabályozó hatóságoktól az üzlethelyiségek bérlésére és a kereskedelmi tevékenység megkezdésére.”