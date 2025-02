Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik megállapodás. Most a kormánypárt kivonult, a többiek megszavazták: új pályázatokat kell kiírni. ","shortLead":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik...","id":"20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142.jpg","index":0,"item":"1065883d-bbe6-48aa-88a6-6c37b0ffe577","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","timestamp":"2025. február. 07. 16:49","title":"Megegyeztek a fővárosi cégek igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagjainak ügyében, a Fidesz kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","shortLead":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","id":"20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e.jpg","index":0,"item":"4a83cc52-7e01-4f28-994f-522336a32866","keywords":null,"link":"/elet/20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","timestamp":"2025. február. 08. 11:36","title":"Ijesztő mélytengeri hal bukkant fel Tenerife partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad562fee-a4cd-464c-9369-c84fefc59614","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormányból nem tudja kipréselni a főváros a fejlesztés költségeit, akkor egy lepusztult területtel gazdagodik, aminek az árát tíz év múlva is nyögni fogja.","shortLead":"Szerinte ha a kormányból nem tudja kipréselni a főváros a fejlesztés költségeit, akkor egy lepusztult területtel...","id":"20250207_baranyi-krisztina-rakosrendezo-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad562fee-a4cd-464c-9369-c84fefc59614.jpg","index":0,"item":"4b91301e-5dc0-4d4d-aac5-015246798b1e","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_baranyi-krisztina-rakosrendezo-kritika","timestamp":"2025. február. 07. 18:43","title":"Baranyi Krisztina: Jelentős politikai győzelemből a budapestiek súlyos vesztesége lehet Rákosrendező megszerzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző Európai Bizottság gazdasági biztosa, Olaszország korábbi miniszterelnöke szerint ez a három pillér fűtötte az elmúlt évek optimizmusát Európa jövőjével kapcsolatban, mára azonban kiderült, hogy ezek illúziók voltak.","shortLead":"Olcsó orosz energia, korlátlan hozzáférés a kínai piachoz, amerikai biztonsági garancia – Paolo Gentiloni, az előző...","id":"20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fcc0b9-651e-4fd4-b679-bc524ca3014f.jpg","index":0,"item":"99890391-9e99-4b4f-b5b8-b51e5db4417d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250208_paolo-gentiloni-europai-unio-europai-bizottsag-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 11:00","title":"Paolo Gentiloni volt EU-biztos: A kereskedelmi feszültség garantált, a kereskedelmi háború nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4f4a95-1dfb-42e8-b041-8b687cace1e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Támogatásért és biztonsági garanciákért ritkaföldfémeket kínálnak az ukránok, bár a lelőhelyek jelentős része épp orosz megszállás alatt áll.","shortLead":"Támogatásért és biztonsági garanciákért ritkaföldfémeket kínálnak az ukránok, bár a lelőhelyek jelentős része épp orosz...","id":"20250207_zelenszkij-trump-megegyezes-ritkafoldfemek-gaztarozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4f4a95-1dfb-42e8-b041-8b687cace1e6.jpg","index":0,"item":"68e2465f-7a46-4cc4-8cc0-e7b2a8d2563c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_zelenszkij-trump-megegyezes-ritkafoldfemek-gaztarozok","timestamp":"2025. február. 07. 20:44","title":"Zelenszkij: Az amerikaiak segítettek a legtöbbet, nekik kell a legtöbbet nyerniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás eredményeképp újra áramlik benne a Duna vize.","shortLead":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás...","id":"20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd.jpg","index":0,"item":"4a9a84ca-645c-4583-8428-f902b7f65d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","timestamp":"2025. február. 07. 20:16","title":"Gyönyörű videón a feltámasztott dunai mellékág fölött szárnyaló rétisas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb56b58-6d55-48e7-b453-fdb3bfedfb38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz pontos, tízezer milliárdos programot hirdetett az egészségügy megújítására az SZDSZ volt elnöke.","shortLead":"Tíz pontos, tízezer milliárdos programot hirdetett az egészségügy megújítására az SZDSZ volt elnöke.","id":"20250207_10-pontos-10-ezer-milliardos-programot-hirdetett-az-egeszsegugy-megujitasara-az-SZDSZ-volt-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb56b58-6d55-48e7-b453-fdb3bfedfb38.jpg","index":0,"item":"311e9c5b-0e25-436b-9060-3f9e73dfc135","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_10-pontos-10-ezer-milliardos-programot-hirdetett-az-egeszsegugy-megujitasara-az-SZDSZ-volt-elnoke","timestamp":"2025. február. 07. 19:00","title":"A cukros üdítők és a hevített dohánytermékek adójának emeléséből adna több pénzt az egészségügynek Kóka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc958bc-e6a1-46f1-a713-fc345d236c28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter január 26-án lengette be, hogy feljelenti Magyar Pétert és Kulja Andrást, akik kritizálták a kormány intézkedéseit a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Takács Péter január 26-án lengette be, hogy feljelenti Magyar Pétert és Kulja Andrást, akik kritizálták a kormány...","id":"20250207_feljelentes-fenyegetes-magyar-peter-kulja-andras-takacs-peter-egeszsegugyi-allamtitkar-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc958bc-e6a1-46f1-a713-fc345d236c28.jpg","index":0,"item":"81b7727a-1fe4-4180-a957-82476bd0c094","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_feljelentes-fenyegetes-magyar-peter-kulja-andras-takacs-peter-egeszsegugyi-allamtitkar-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 07. 17:54","title":"Feljelentéssel fenyegette Magyar Pétert az egészségügyi államtitkár, de a rendőrség még nem nyomoz az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]