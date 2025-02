A rendőrség épülete tömve volt emberekkel hétfőn reggel, azok a tizenéves diákok pedig, akik nem fértek be, nagy csoportokba gyűlve várták a nyitást a Teve utcai székház előtt – az érkezőket két ló, és többféle egyenruhás rendőr is üdvözölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság bejáratánál. „Sokan vagyunk, de mégsem elegen” – hangzott el a beköszönőben.

Az esemény Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázóval indult, aki elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) nemrég kezdte a kiberbiztonsági mesterképzést. De beszélt arról is, hogy a sporton kívül jelenleg toborzással foglalkozik, sokat jár vidékre, és tartott már drogprevenciós foglalkozást is. A beszélgetésen elhangzott, hogy Gulyás a 2028-as olimpián még mindenképpen elindulna, már csak azért is, mert szívesen utazna Amerikába.

Fazekas István

A BRFK épületében amúgy elég színes volt a felhozatal: lehetett újraélesztést tanulni a határvadászok mellett, volt egészségszoba, voltak drónok, fegyverek, pszichológiai konzultáció – utóbbi igen népszerűnek bizonyult, mindig tele volt a terem, ahol különböző teszteket lehetett kitölteni.

Az NKE is készült standdal, de kint volt a Rendőrképző Akadémia, és több rendvédelmi technikum is. Lehetőség volt az állásbörzén rögtön leadni önéletrajzot is, lehetett iskolaőrnek, határvadásznak is jelentkezni, sőt, úgynevezett civil állások is voltak a terítéken, az érdeklődők a jogász, takarító, konyhai munkás, informatikus, munkakörök közül válogathattak.

Aztán persze voltak „látványosságok” is: a pódiumbeszélgetéseken volt motoros rendőr, aki a járgánnyal gurult be a színpad elé, de más, különlegesebb feladatkörökben tevékenykedő szakemberek is megjelentek: volt helikopter- és drónpilóta, vízrendészeti munkatárs.

Fazekas István

A standoknál lehetett kérdezni személyesen is: beszélgettem egy, a 13. kerületben dolgozó iskolaőrrel, aki nyugdíjazása után döntött úgy, hogy ebben a munkakörben folytatja tovább. Elmondása szerint az elmúlt két évben mindössze egyszer kellett akcióba lépnie az iskolában: két diák összeverekedett a szünetben, szét kellett választania őket, végül szerencsére minden érintett épségben megúszta az esetet. Az iskolaőr arról is beszélt, eleinte úgy érezte, hogy a pedagógusok tiszteletét és befogadását ki kell érdemelni, ami hamar megtörtént, és a diákok is megszokták azt, hogy ő is jelen van az iskolai életben.

Kötelező vagy sem, sokan nem bírták sokáig

A résztvevők nagyrészt tizenéves fiatalok voltak, akik már valamilyen rendészeti szakképző iskolában tanulnak, de voltak olyan diákok is, akik művészeti iskolából kaptak meghívást az állásbörzére. Négy lány azt mesélte, hogy kötelező volt eljönniük, és a rendezvényből nem sok dolog érdekelte őket – maximum a fegyvereket nézték volna meg, de ott nagy volt a sor, ezért inkább leültek a folyosóra túlélni a napot.

De nem csak ők jártak így: néhány fiatalember is arról beszélt nekem, hogy csak azért jöttek el az állásbörzére, mert kötelező volt. Amikor elkezdték a technikumot, az volt a terv, hogy NAV-osok szeretnének lenni, de miután jobban beleláttak a szakmába, rájöttek, hogy nem ezen a területen akarnak elhelyezkedni. Mikor megkérdezem, hogy akkor mik akarnak lenni, a következő válaszokat kapom: villanyszerelő, gépészmérnök. Úgy érzik, hogy ezekben a szakmákban sokkal jobban lehet keresni, mint a rendvédelmi területen – utóbbinál nem gondolják azt, hogy a fizetésükből el tudnák tartani a családjukat.

Fazekas István

De természetesen beszélgettem olyan diákokkal is, akik nem vetették el, hogy rendőrök lesznek, nekik legjobban az NKE standja tetszett, ott szeretnének továbbtanulni, így hasznosnak értékelték az állásbörzét.

Mindez ugyanakkor összességében azt hozta, hogy a kezdeti izgalmak után, nagyjából fél óra elteltével már lehetett látni a telefonozó, sarokban gubbasztó tinédzsereket. Velük némileg könnyen tudtam azonosulni, talán egy dolog tudott berántani tíz percnél tovább: volt egy személyazonosítással kapcsolatos kvíz, ahol ki kellett találni két kép alapján, hogy ugyanazt a személyt látjuk-e a két felvételen.

Kérdeztem olyan fiatalokat is, akik rendvédelmi iskolából érkeztek, egyikük szerint a tavalyi állásbörze sokkal izgalmasabb volt, és idén azt sem sikerült eltalálni a szervezőknek, hogy mennyi embernek lesz kényelmes ez a tér – mondta egyikük. Valóban rengetegen jöttek, közel 1400-an vettek részt a rendezvényen. Hogy azonban ebből hány diáknak volt kötelező a részvétel, az nem derült ki.

Fazekas István

Pedig a rendőrség állásbörzéje próbált a kedvükben járni és fiatalos lenni, amennyire csak lehet: a pódiumbeszélgetéseken sokszor elhangzott, hogy „adom”, volt sok nevetgélés, sztorizgatás, a szünetekben imázsfilmeket vetítettek drámai aláfestő zenével a rendőrség munkájáról.

Fazekas István

Mindezek ellenére két órával a nyitás után kezdtek elszállingózni az emberek, sokan már azt sem várták meg, hogy kihirdessék a kvízjáték nyertesét, amiben például olyan kérdések voltak, hogy mi a Rendőrség karrieres honlapjának az elérhetősége. Két nyertest sorsoltak: az egyik szerencsés a Dunai Vízirendészekkel, a másik közlekedésrendészeti szakemberekkel tölthet el egy napot.