[{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni bankkártya nélkül is.","shortLead":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni...","id":"20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"28be27af-de0d-4e2e-9108-7ccfe92cfb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","timestamp":"2025. február. 10. 08:03","title":"Aki a K&H ügyfele, az most örülhet: lecserélték az összes ATM-et, most már tényleg ki lehet dobni a bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","shortLead":"A Sony közlése szerint a PlayStation Network Plus-előfizetők 5 napig ingyen használhatják a szolgáltatást.","id":"20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa73c698-cf04-4fdf-b3a5-880ba107a591.jpg","index":0,"item":"8cb66a65-fb49-4375-aa44-99451eab052c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_playstation-network-leallas-szolgaltatas-kieses-kompenzacio-elofizetes","timestamp":"2025. február. 09. 20:03","title":"Kárpótolja a Sony a felhasználókat, amiért egy napra kiesett a PlayStation Network","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","shortLead":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","id":"20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4.jpg","index":0,"item":"b90aecf4-ae37-4539-b964-224215420a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","timestamp":"2025. február. 10. 09:56","title":"Négyszer már eltiltották a vezetéstől, most egy forgalomból rég kivont kocsival kaptak el egy férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános relativitáselmélete is megjósolta.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános...","id":"20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8.jpg","index":0,"item":"171041b7-6181-40cc-a810-01ed0df67b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","timestamp":"2025. február. 10. 17:03","title":"Tökéletes Einstein-gyűrűt találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","shortLead":"A szakszervezet 6 százalékos alapbérfejlesztést akar kiharcolni.","id":"20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a856ef40-fcb3-44f3-865f-377d7cce8ccc.jpg","index":0,"item":"277009ff-2452-475d-ba09-677bd9e0159b","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_sztrajkkeszultseg-kollektivmunkaugyi-vita-audi-gyor-lear-corporation","timestamp":"2025. február. 10. 09:41","title":"Sztrájkkészültség van az Audi egyik győri beszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a fizetett szabadsághoz.","shortLead":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk...","id":"20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241.jpg","index":0,"item":"c02660d3-59f8-430c-a329-2316d4b3a10c","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","timestamp":"2025. február. 10. 12:01","title":"Takács Péter a MOK-nak: elvesztették a beragadt szabadságaikat az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok észak-koreai kórházakban gyógyulhatnak.","shortLead":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok...","id":"20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35.jpg","index":0,"item":"f2f2b9d3-82a7-42c6-8b9e-fe7acb69f9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","timestamp":"2025. február. 11. 10:50","title":"Észak-Koreában láttak el több száz sebesült orosz katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]