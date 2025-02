Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt meghatározó témát, amelyek várhatóan alakítani fogják az üzleti világot – így aztán végül a mindennapokat is.","shortLead":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt...","id":"20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3.jpg","index":0,"item":"7f3af665-539b-4e1c-b2e3-80f81cad5793","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","timestamp":"2025. február. 10. 18:03","title":"Kiadtak egy listát 5 dologról, melyek még idén várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános relativitáselmélete is megjósolta.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános...","id":"20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8.jpg","index":0,"item":"171041b7-6181-40cc-a810-01ed0df67b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","timestamp":"2025. február. 10. 17:03","title":"Tökéletes Einstein-gyűrűt találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","shortLead":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","id":"20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7.jpg","index":0,"item":"92dfcd96-2e40-4356-baf8-ad4ce7b9e8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","timestamp":"2025. február. 11. 21:03","title":"Hivatalosan is közzétették a településeket sújtó szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","shortLead":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","id":"20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429.jpg","index":0,"item":"cbf099ce-7ede-4ab0-a9c6-3a35b299fc9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. február. 10. 17:36","title":"Trump közölte, az ő terve szerint a palesztinok nem térhetnek vissza Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","shortLead":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","id":"20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d3f52dae-d0e8-4f01-afef-ba2e2fdba1ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","timestamp":"2025. február. 11. 19:53","title":"9,5 százalékkal nőttek a lengyel reáljövedelmek, és ezt is figyelembe veszik a nyugdíjak emelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Herbert Kickl politikája miatt aggódik az osztrák sajtó, a Bloomberg nem érti, gazdasági szempontból mit vár Orbán Viktor Trump elnökségétől. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Herbert Kickl politikája miatt aggódik az osztrák sajtó, a Bloomberg nem érti, gazdasági szempontból mit vár Orbán...","id":"20250210_Nemzetkozi-lapszemle-trump-patriotak-kickl-orban-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"12b83992-1ace-4f15-94be-b0bae894e59d","keywords":null,"link":"/360/20250210_Nemzetkozi-lapszemle-trump-patriotak-kickl-orban-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 10. 11:20","title":"Nemzetközi lapszemle: Szertefoszlott Budapesten a Dubaj-álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]