[{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholbetegséggel küzdő színész egyik barátja azt mondta: ez egy ördögi kör, és úgy tűnik, mindenki tehetetlen.","shortLead":"Az alkoholbetegséggel küzdő színész egyik barátja azt mondta: ez egy ördögi kör, és úgy tűnik, mindenki tehetetlen.","id":"20250212_Molnar-Gusztav-korhazba-kerult-alkoholizmus-elvonokura-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"f70994d3-a125-4674-a754-c0c4ee577de0","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Molnar-Gusztav-korhazba-kerult-alkoholizmus-elvonokura-fuggoseg","timestamp":"2025. február. 12. 09:39","title":"Molnár Gusztáv újra kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed52b99e-9bd4-4221-8cc7-8c33c6150a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"4,1 millió forint értékű jutalmat értek azok a sebezhetőségek, melyeket két kiberbiztonsági kutató tárt fel.","shortLead":"4,1 millió forint értékű jutalmat értek azok a sebezhetőségek, melyeket két kiberbiztonsági kutató tárt fel.","id":"20250213_google-youtube-sebezhetosegek-e-mail-cim-felfedese-anonimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed52b99e-9bd4-4221-8cc7-8c33c6150a41.jpg","index":0,"item":"b185c756-7d91-40fd-ba64-5bb62533c61a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_google-youtube-sebezhetosegek-e-mail-cim-felfedese-anonimitas","timestamp":"2025. február. 13. 12:03","title":"Együtt voltak igazán veszélyesek – súlyos hibákat találtak a YouTube-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","shortLead":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","id":"20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"54f0d8fc-f9b2-403f-932a-03f50b252291","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 15:29","title":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást Orbán osztrák szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc0ef34-b27c-474a-883a-173485e963d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először beperelte a lapot, utána visszalépett, majd interjút adott a Válasz Online-nak. Ebben beszélt a papokat érintő botrányokról, az egyház és a politika összefonódásáról, valamint lemondása okairól is.","shortLead":"Először beperelte a lapot, utána visszalépett, majd interjút adott a Válasz Online-nak. Ebben beszélt a papokat érintő...","id":"20250212_Lemondasa-okarol-es-az-egyhazat-erinto-botranyokrol-beszelt-Toth-Tamas-tavaly-osszel-lemondott-puspokkari-titkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc0ef34-b27c-474a-883a-173485e963d1.jpg","index":0,"item":"72cca078-086f-4829-8781-11ab60088870","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Lemondasa-okarol-es-az-egyhazat-erinto-botranyokrol-beszelt-Toth-Tamas-tavaly-osszel-lemondott-puspokkari-titkar","timestamp":"2025. február. 12. 10:15","title":"Lemondása okáról és az egyházat érintő botrányokról beszélt Tóth Tamás, tavaly ősszel lemondott püspökkari titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták emiatt. De egy pillanatra sem kell megijedni, szó sincs elbutulásról. Egy természetes jelenségről van szó, amelynek alapvető élettani magyarázata van.","shortLead":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták...","id":"20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754.jpg","index":0,"item":"ae026188-1c34-4f12-9cff-55bfd7b741ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"Ne ijedjen meg, ha véletlenül összekeveri emberek nevét, természetes jelenségről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","shortLead":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","id":"20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"314f0d32-65e8-445c-a42d-559f7a99d3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 13:12","title":"Kína biztonsági kockázatnak minősítette, hogy két amerikai hajó áthaladt a Tajvani-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]