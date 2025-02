Jichák Hercog izraeli államfő a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kedden Budapesten folytatott tárgyalása után megköszönte, hogy Magyarország a 2023. október 7-i terrortámadás óta eltelt másfél évben is Izrael mellett állt. Hercog sajtónyilatkozatában kiemelte, Magyarország mély barátságot mutat Izrael felé, és nem hajlandó megtörni az anticionizmus, antiizraelizmus és antiszemitizmus sűrűjében, amely elmossa a világot.

Hozzátette, ezek a magyar törekvések kézzelfoghatók voltak például a hágai Nemzetközi Bíróság Izrael ellen irányuló döntése kapcsán, valamint más nemzetközi szervezetekben is. Magyarország kiáll azért is, hogy Izrael a Gázai övezetben elrabolt túszokat hazahozhassa. „Ezek azok a pillanatok, amikor az igaz barátság megmutatkozik” – fogalmazott, és köszönetet mondott Sulyok Tamásnak és a magyar kormánynak azért is, amit az antiszemitizmus elszigeteléséért tesznek.

A köztársasági elnök a megbeszélés után elmondta, Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi színtéren, az európai uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képvisel hazánk. Kiemelte, biztosította az izraeli államfőt arról, hogy Magyarország a leghatározottabban elítéli az antiszemitizmust, és zéró toleranciát alkalmaz annak minden formájával szemben. „Ez a magyar soros EU-elnökség legfontosabb feladatai között is szerepelt” – tette hozzá.

Fontosnak tartják – mondta –, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhessék magukat, különösen annak tükrében, ami az elmúlt években Európában tapasztalható, és Magyarország továbbra is elkötelezett amellett, hogy megismertesse a holokauszt történéseit a jövő generációkkal.

Sulyok Tamás egyúttal megköszönte Izrael elnökének, hogy ebben a rendkívüli, feszült helyzetben is lehetőségük volt találkozni, négyszemközt is eszmét cserélni az Izrael és Magyarország jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Hozzátette, mindketten azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő és azok megőrzését segítő kérdésekben.

„Meggyőződésem, hogy egy erős Izrael nemcsak a Közel-Kelet, de Európa biztonságához, az európai zsidóság védelméhez, az antiszemitizmus elleni küzdelemhez is elengedhetetlen” – hangsúlyozta Sulyok Tamás, aki jelezte azt is, ahogy korábban, Magyarország most is elítéli a 2023. október 7-én a Hamász által Izrael ellen indított brutális terrortámadást és katonai agressziót, a túszokkal való embertelen bánásmódot, azt, hogy az embereket élő pajzsként használják.

Izraelnek joga van az önvédelemhez és ahhoz, hogy hosszú távon biztosítsa polgárai védelmét – mutatott rá a magyar államfő, és hozzátette, úgy véli, hogy a közel-keleti békefolyamat eredményeinek megtartása, a további regionális háború kitörésének elkerülése mindannyiunk közös érdeke. „A magyarok az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is felszólalnak és fellépnek az egyoldalú és torzító megnyilvánulásokkal szemben” – mondta Sulyok Tamás.

Az államfő hangsúlyozta: a két állam közötti párbeszéd folyamatos, nincsenek problematikus vagy nyitott kérdések, így a kutatás-fejlesztés, a védelmi ipar vagy éppen az oktatás és a kultúra területeit érintő stratégiai együttműködés tovább mélyíthető. Emellett kijelentette, bízik a Magyarország és Izrael közötti baráti viszony további megőrzésében.

Orbán Viktor 2024 őszén arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy meg fogja hívni Budapestre Izrael miniszterelnökét, Benjamin Netanjahut. Ugyan nem sokkal korábban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt, a magyar miniszterelnök kijelentette, Netanjahut itt nem fogják letartóztatni a hatóságok.