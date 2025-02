Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"706515b9-5b81-47c3-81bb-4540058a50d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobb Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, de az ÖVP-vel zsákutcába torkolltak a kormányalakítási tárgyalások.","shortLead":"A szélsőjobb Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, de az ÖVP-vel zsákutcába torkolltak...","id":"20250217_Ausztriaban-a-neppart-es-a-szocialdemokratak-ismet-nekifutnak-a-kormanyalakitasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706515b9-5b81-47c3-81bb-4540058a50d3.jpg","index":0,"item":"4ac55cf4-9c33-4037-9560-50850ec9ac5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Ausztriaban-a-neppart-es-a-szocialdemokratak-ismet-nekifutnak-a-kormanyalakitasnak","timestamp":"2025. február. 17. 18:56","title":"Ausztriában a néppárt és a szociáldemokraták ismét nekifutnak a kormányalakításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","shortLead":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","id":"20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f.jpg","index":0,"item":"c4ad318e-ee03-4c8d-89c1-82104ced3fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","timestamp":"2025. február. 16. 14:41","title":"Lengyel külügyminiszter: Az európai országok nem fogják egyesíteni a haderejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások a Liszt Ferenc repülőtér környékét, az M4-es, M3-as és M0-s budapesti szakaszait és a Kós Károly sétány – Andrássy út útvonal mellett a Hősök terét, a Belvárost, a budai vár, valamint a Dohány utcai zsinagóga környékét érintik.","shortLead":"A korlátozások a Liszt Ferenc repülőtér környékét, az M4-es, M3-as és M0-s budapesti szakaszait és a Kós Károly sétány...","id":"20250217_Forgalomkorlatozasok-lesznek-kedden-es-szerdan-a-fovarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"36955bd0-2a1d-4e1c-b1c0-f88401b20a91","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Forgalomkorlatozasok-lesznek-kedden-es-szerdan-a-fovarosban","timestamp":"2025. február. 17. 18:24","title":"Forgalomkorlátozások lesznek kedden és szerdán a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","shortLead":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","id":"20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"7cf83756-e450-430d-87af-28af6d7ab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 15:56","title":"A Wizz Air nevével terjed egy veszélyes csalás – ha ilyen levelet kapott, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","id":"20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"cbf8989c-66e5-47ec-85f9-e48c1fa6efd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","timestamp":"2025. február. 16. 19:14","title":"Kigyulladt egy családi ház Sárváron, meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat a román hatóságok.","shortLead":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat...","id":"20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"f8781fee-2fe0-47ef-acd5-0f66f008a777","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","timestamp":"2025. február. 17. 19:49","title":"FT: Trumpék nyomást gyakorolnak Romániára, hogy a Tate fivérek távozhassanak az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben, a piaci ár alatt szerezhették be.","shortLead":"A metanollal szennyezett alkoholt egyesek vélhetően közép-ázsiai tulajdonú étteremben, a piaci ár alatt szerezhették be.","id":"20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c.jpg","index":0,"item":"bf1d2b3b-42e5-4531-aa16-fc9f6b12e70a","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Pusztit-a-pancsolt-szesz-Torokorszagban-tobb-szaz-halalesetet-okozott-alig-ket-honap-alatt","timestamp":"2025. február. 18. 07:09","title":"Pusztít a pancsolt szesz Törökországban, több mint száz halálesetet okozott alig két hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]