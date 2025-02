Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg – diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öböl menti országokban dőlhetnek el.","shortLead":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg...","id":"20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f.jpg","index":0,"item":"77f68bd3-7b88-4c2c-8fb6-96bac18a6994","keywords":null,"link":"/360/20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","timestamp":"2025. február. 18. 10:10","title":"Orbán kivívta a nemzetközi rivaldafényt, de mennyi pénzt hoz haza az arab világból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e21565-f974-4636-9b54-7be58f7e7a62","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Olha Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes arra csodálkozott rá, hogy Magyarország megvétózta az ukrán uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését.","shortLead":"Olha Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes arra csodálkozott rá, hogy Magyarország megvétózta az ukrán uniós...","id":"20250218_ukrajna-eu-nato-magyarorszag-veto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9e21565-f974-4636-9b54-7be58f7e7a62.jpg","index":0,"item":"ce627f11-2b1d-443b-93ba-a1affccd6e0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_ukrajna-eu-nato-magyarorszag-veto-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:31","title":"Ukrajna szerint a magyar kormány csak a szavak szintjén támogatja az USA kelet-európai elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várost megszálló turistákról a Corriere della Sera tett közzé egy riasztó videót.","shortLead":"A várost megszálló turistákról a Corriere della Sera tett közzé egy riasztó videót.","id":"20250218_velence-karneval-tomegnyomor-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072.jpg","index":0,"item":"54c53f0e-a28d-42d0-9db5-a5489a77c445","keywords":null,"link":"/elet/20250218_velence-karneval-tomegnyomor-turistak","timestamp":"2025. február. 18. 14:01","title":"Tömegnyomor Velencében: videón, ahogy a karnevál első hétvégéje megbénította a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","shortLead":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","id":"20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f.jpg","index":0,"item":"815a45d1-1774-454b-a452-8bcc12940f64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","timestamp":"2025. február. 17. 09:35","title":"Visszatért az igazi tél, 45 százalék alá csökkent az európai gáztárolók töltöttsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatást a szolidaritás jegyében teszik majd, mivel harmadik évfordulójához közeledik Oroszország Ukrajna elleni háborúja. A találkozó azonban valószínűleg attól sem független, hogy az elmúlt napok arról szóltak: Washington kihagyná Európát a béketárgyalásokból.","shortLead":"A látogatást a szolidaritás jegyében teszik majd, mivel harmadik évfordulójához közeledik Oroszország Ukrajna elleni...","id":"20250217_Europai-vezetok-Kijevbe-latogatnak-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"0c34a83b-26cd-440a-80fb-3fb39a34cf70","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Europai-vezetok-Kijevbe-latogatnak-a-jovo-heten","timestamp":"2025. február. 17. 16:14","title":"Kijevbe látogat a jövő héten az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]