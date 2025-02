Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több hónapnyi tesztelést követően immáron bárki számára elérhető a Google Chrome mesterséges intelligenciára épülő védelme.","shortLead":"Több hónapnyi tesztelést követően immáron bárki számára elérhető a Google Chrome mesterséges intelligenciára épülő...","id":"20250218_google-chrome-bongeszo-uj-biztonsagi-funkcio-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"3a52ec68-e850-457e-8654-f556f6412858","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_google-chrome-bongeszo-uj-biztonsagi-funkcio-megjelenes","timestamp":"2025. február. 18. 16:03","title":"Itt van, már önt is védi a Chrome új biztonsági funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb funkciót tartalmaz ugyan, de így is sokaknak elegendő a munkához a Microsoft Word, Excel és PowerPoint ingyenes, böngészős változata.","shortLead":"Kevesebb funkciót tartalmaz ugyan, de így is sokaknak elegendő a munkához a Microsoft Word, Excel és PowerPoint...","id":"20250219_microsoft-office-word-excel-powerpoint-microsoft-365-programok-ingyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e.jpg","index":0,"item":"335abc07-7a78-45c0-96bc-a74b3796cd13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-office-word-excel-powerpoint-microsoft-365-programok-ingyen","timestamp":"2025. február. 19. 08:03","title":"Így használhatja ingyen a Wordöt, az Excelt és a PowerPointot – le sem kell töltenie semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100ba-3518-46d5-8d00-ab17669cccd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt a BAFTA-díj-átadón érte a ruhabaleset, de ő profi módon rezzenéstelen arccal felhúzta a nadrágját, és folytatta a beszédét. ","shortLead":"A színészt a BAFTA-díj-átadón érte a ruhabaleset, de ő profi módon rezzenéstelen arccal felhúzta a nadrágját, és...","id":"20250218_mark-hamill-lecsuszott-nadrag-bafta-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d100ba-3518-46d5-8d00-ab17669cccd1.jpg","index":0,"item":"10dd3687-c611-405b-8e7b-a196a60d34b9","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_mark-hamill-lecsuszott-nadrag-bafta-video","timestamp":"2025. február. 18. 09:12","title":"Videón a meghökkentő pillanat, amikor Mark Hamill nadrágja lecsúszott a színpadon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye után mérlegelni kell, ki, miért, és mennyit ül börtönben. A kezdeményezés a cigány közösségeknek árt a legtöbbet. Vélemény.","shortLead":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye...","id":"20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"c5aea036-f9d9-4ca3-83ae-96cc8945c225","keywords":null,"link":"/360/20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"Révész Sándor: A „cigánybűnözés” rehabilitálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","shortLead":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","id":"20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"42f89a6b-c49c-4ca7-927f-bc355a871ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","timestamp":"2025. február. 18. 10:41","title":"„Jelentős legális jövedelemmel rendelkezik jelenleg is” – ezt válaszolta Polt Péter arra, hogy miből van pénze Schadl Györgynek megváltani a lefoglalt értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","id":"20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"e1a2a5b8-559d-4479-bec2-e521a8e102a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","timestamp":"2025. február. 18. 14:53","title":"Orbán: A félelmeink beigazolódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni arra, hogy mikor jöhet a Grand Theft Auto VI PC-s kiadása.","shortLead":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni...","id":"20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"661368e4-b278-4b14-9307-c2142bcc83d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 17:03","title":"Jó hír: hamarabb jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]