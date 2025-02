Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ritka baki történt Brazíliában: tévesen riasztotta az embereket az Android beépített földrengésjelző rendszere. A Google is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Ritka baki történt Brazíliában: tévesen riasztotta az embereket az Android beépített földrengésjelző rendszere...","id":"20250220_google-android-foldrengesjelzo-rendszer-teves-riasztas-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b.jpg","index":0,"item":"53de22f5-ed5e-43c4-a532-6470563c24db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_google-android-foldrengesjelzo-rendszer-teves-riasztas-brazilia","timestamp":"2025. február. 20. 20:03","title":"A frászt hozhatta az emberekre az Android rendszere: tévesen jelzett egy 5,5-ös földrengést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","shortLead":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","id":"20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"19ee8232-ac02-443f-a8cf-768f3b9bc315","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","timestamp":"2025. február. 20. 19:20","title":"Az USA nem szavazza meg az orosz agressziót elítélő ENSZ-határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","shortLead":"Az áldozatok idős, fogyatékkal élő emberek voltak.","id":"20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"0ca4b22f-b162-45b4-bf09-3d4559f96f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Ket-gyilkossag-elkovetesevel-gyanusitanak-egy-illegalis-magyar-migranst-a-floridai-hatosagok","timestamp":"2025. február. 21. 08:53","title":"Két gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak egy illegálisan az USA-ban tartózkodó magyar férfit a floridai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b5ff2e-15f8-41ac-8ddb-e7aeb51338d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Miközben a spanyol közvélemény arról vitázik, hogy mit jelent a fuck off, a játékvezetőt azért vizsgálják, mert üzleti érdekeltsége összeférhetetlen lehet a bírói munkájával. ","shortLead":"Miközben a spanyol közvélemény arról vitázik, hogy mit jelent a fuck off, a játékvezetőt azért vizsgálják, mert üzleti...","id":"20250219_spanyol-bajnoksag-real-madrid-osasuna-jude-bellingham-kiallitas-jatekvezeto-jose-luiz-munuera-montero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14b5ff2e-15f8-41ac-8ddb-e7aeb51338d4.jpg","index":0,"item":"374356f2-679f-45df-b5e7-58a06a60c8cf","keywords":null,"link":"/sport/20250219_spanyol-bajnoksag-real-madrid-osasuna-jude-bellingham-kiallitas-jatekvezeto-jose-luiz-munuera-montero","timestamp":"2025. február. 19. 19:03","title":"Bizarr nyelvészkedés kerekedett a káromkodó Bellingham kiállításából, a bíró is pórul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kocsis Máté szerint gátlástalan támadás érte a magyar szuverenitást, ami ellen gátlástalanul kell védekezni.","shortLead":"Kocsis Máté szerint gátlástalan támadás érte a magyar szuverenitást, ami ellen gátlástalanul kell védekezni.","id":"20250219_kormanybiztost-egyesult-allamok-usaid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"0105d4b1-fa54-48fa-b1ca-e45b84c3b61c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_kormanybiztost-egyesult-allamok-usaid-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 19:12","title":"Orbánék új kormánybiztost neveznek és küldenek ki az Egyesült Államokba, hogy megnézze, kik kaptak pénzt onnan az elmúlt 10 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály miatt kötelező lett feltüntetni a fejlesztők elérhetőségeit az alkalmazások adatlapján. Aki a határidőig nem lépett, az pórul járt.","shortLead":"A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály miatt kötelező lett feltüntetni a fejlesztők elérhetőségeit...","id":"20250220_apple-app-store-alkalmazasok-eltavolitas-eu-dsa-elerhetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"0e0be88a-2a06-498b-b17d-51ffcba72bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_apple-app-store-alkalmazasok-eltavolitas-eu-dsa-elerhetosegek","timestamp":"2025. február. 20. 09:03","title":"135 000 alkalmazás tűnt el az App Store-ból, egy EU-s jogszabály áll a hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak. Bár már most is 34 törvényjavaslat van a feladatlistán, érdekesebb, amit csak ezután adnak be: Orbán kérésére jöhet a civileket és a sajtót vegzáló „szuverenitásvédelmi” csomag és a választási szabályok átírása is.","shortLead":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak...","id":"20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"6f6f5673-9008-48dd-93ce-bd8b4b4d5d56","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 09:45","title":"Orbán-szózattal nyithat hétfőn a parlament, sok meglepetéssel készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]