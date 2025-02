Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump egyre súlyosabb kijelentéseket tesz Ukrajnáról, illetve az ország vezetéséről. ","shortLead":"Donald Trump egyre súlyosabb kijelentéseket tesz Ukrajnáról, illetve az ország vezetéséről. ","id":"20250219_trump-zelenszkij-diktator-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"6bc042b4-8425-4f38-b22f-7a1fb7445c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_trump-zelenszkij-diktator-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 17:33","title":"Trump: Zelenszkij egy diktátor, és jobb, ha gyorsan lép, mert nem marad országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111a561a-021e-4381-91e6-9bdccd2fb5fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábbi tanácsadója harcba szólított, majd a jobb kezét nyitott ujjakkal a magasba emelte.","shortLead":"Donald Trump korábbi tanácsadója harcba szólított, majd a jobb kezét nyitott ujjakkal a magasba emelte.","id":"20250221_steve-bannon-cpac-naci-karlendites-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111a561a-021e-4381-91e6-9bdccd2fb5fd.jpg","index":0,"item":"02c0d4cd-f520-4f8c-b9ba-d25870ba7ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_steve-bannon-cpac-naci-karlendites-elon-musk","timestamp":"2025. február. 21. 15:56","title":"Elon Musk után Steve Bannon tett náci karlendítéshez hasonló mozdulatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul, de a nagyobb szállodáknak is pluszköltség lett volna. A bevétel az Orbán Ráhel közeli emberek által alapított minősítőszervezethez folyt volna be.","shortLead":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul...","id":"20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6.jpg","index":0,"item":"c25f0e9c-68b0-4054-a52a-c57e0cf27cad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","timestamp":"2025. február. 20. 13:40","title":"Az NGM meghallotta a javaslatokat, mégsem sarcolja meg a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden ember életében felbukkanhat ez az érzés, amely rettenetesen ártalmas, ha fékevesztetten elszabadul.","shortLead":"Minden ember életében felbukkanhat ez az érzés, amely rettenetesen ártalmas, ha fékevesztetten elszabadul.","id":"20250220_Igy-rombol-le-mindent-a-feltekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5.jpg","index":0,"item":"0b3e8576-c127-4f06-a074-31318dd8f239","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250220_Igy-rombol-le-mindent-a-feltekenyseg","timestamp":"2025. február. 20. 13:18","title":"Így rombol le mindent a féltékenység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országjárásban megfáradt autó árát jótékony célokra fordítja.","shortLead":"Az országjárásban megfáradt autó árát jótékony célokra fordítja.","id":"20250221_Licitre-bocsatja-9-eves-Skodajat-Gyurcsany-elviszi-egy-korre-a-vasarlot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"f1f21f59-49c3-443e-a2f0-104724700ad8","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Licitre-bocsatja-9-eves-Skodajat-Gyurcsany-elviszi-egy-korre-a-vasarlot","timestamp":"2025. február. 21. 10:12","title":"Licitre bocsátja 9 éves Skodáját Gyurcsány, elviszi egy körre a győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán politikusok és elemzők magánbeszélgetések során korábban többször is arra céloztak, hogy nem várnak sok jót Donald Trump második elnökségétől, ám az utóbbi napok fejleményei a leginkább borúlátó várakozásokat is alulmúlták.","shortLead":"Az ukrán politikusok és elemzők magánbeszélgetések során korábban többször is arra céloztak, hogy nem várnak sok jót...","id":"20250220_Trump-Kijev-Moszkva-Zelenszkij-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b6088c29-af6f-4112-8a5c-5547c8c806bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Trump-Kijev-Moszkva-Zelenszkij-diktator","timestamp":"2025. február. 20. 13:59","title":"Amit Trump művel, az a vártnál is fájdalmasabb Kijev számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead5c5f2-dab1-4383-a159-a0a882f66886","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint 2024 nehéz év volt a Mol-csoport számára. Bukó a hulladékbiznisz, és a kutakon is inkább a büfék bevétele nőtt, mint a benzineladásé.","shortLead":"Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint 2024 nehéz év volt a Mol-csoport számára. Bukó a hulladékbiznisz, és...","id":"20250221_mol-mukodesi-eredmeny-novekedes-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead5c5f2-dab1-4383-a159-a0a882f66886.jpg","index":0,"item":"b1744fb4-721e-4254-9aa6-052bdc8601f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_mol-mukodesi-eredmeny-novekedes-2024","timestamp":"2025. február. 21. 05:35","title":"Majd negyedével esett tavaly a Mol adózás előtti eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétvégi emelés jön.","shortLead":"Hétvégi emelés jön.","id":"20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52.jpg","index":0,"item":"a737413d-72c7-49f3-a1c1-777aa81e6ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 21. 10:45","title":"Nem sokáig tartott az árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]