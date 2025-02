Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"964c86d0-3486-46e6-bce8-388ed254aaaa","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Az influenszertüntetés óta az influenszerek háttérbe szorultak, de tágas teret nyert az influenszerpolitika. A közéleti pletykák mellett kell fenntartani a figyelmet az olyan súlyos és összetett ügyek iránt, mint a gyerekvédelem. Vélemény.","shortLead":"Az influenszertüntetés óta az influenszerek háttérbe szorultak, de tágas teret nyert az influenszerpolitika. A közéleti...","id":"20250223_prk-Szappanopera-buborek-egy-ev-az-influenszertuntetes-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964c86d0-3486-46e6-bce8-388ed254aaaa.jpg","index":0,"item":"7b8ff656-1d5d-4e49-b3a9-6c365522ab95","keywords":null,"link":"/360/20250223_prk-Szappanopera-buborek-egy-ev-az-influenszertuntetes-ota","timestamp":"2025. február. 23. 09:30","title":"Papp Réka Kinga: Szappanopera-buborék – egy év az influenszertüntetés óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Musk azt követeli a kormányzati alkalmazottaktól, hogy hétfőn este 11:59-ig nyújtsák be a hivatalához a beszámolóikat a munkájukról.","shortLead":"Musk azt követeli a kormányzati alkalmazottaktól, hogy hétfőn este 11:59-ig nyújtsák be a hivatalához a beszámolóikat...","id":"20250224_musk-doge-leepites-miniszteriumok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857.jpg","index":0,"item":"63e3d93e-4fe8-4601-a798-932ca8fb5bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_musk-doge-leepites-miniszteriumok-usa","timestamp":"2025. február. 24. 14:55","title":"Több amerikai kormányszervnél is testületileg megtagadják Elon Musk követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcbc10f-3af9-4887-ad2f-b952a2a3b9ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült úgy megegyezniük, hogy elkerüljék az évekig tartó pereskedést. ","shortLead":"Sikerült úgy megegyezniük, hogy elkerüljék az évekig tartó pereskedést. ","id":"20250224_Jennifer-Lopez-Ben-Affleck-valas-hivatalos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fcbc10f-3af9-4887-ad2f-b952a2a3b9ae.jpg","index":0,"item":"d44f00cc-123c-4227-aaeb-f1dc71da27f3","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Jennifer-Lopez-Ben-Affleck-valas-hivatalos-birosag","timestamp":"2025. február. 24. 14:00","title":"Hivatalosan is elvált Jennifer Lopez és Ben Affleck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","shortLead":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","id":"20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56.jpg","index":0,"item":"39f3dee3-bd30-4106-b2e7-67e6ab7a46ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","timestamp":"2025. február. 23. 20:45","title":"„Putyin gyilkos” – megemlékezést tartottak Budapesten az orosz invázió harmadik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d85e17-d0a0-4980-ac83-e6d1d5deb955","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Este csak bedől az ágyba, és inkább a reggeli zuhany jótékony hatásaira esküszik? Mutatunk néhány okot, amiért érdemes megfontolnia, hogy változtasson a fürdési szokásán.","shortLead":"Este csak bedől az ágyba, és inkább a reggeli zuhany jótékony hatásaira esküszik? Mutatunk néhány okot, amiért érdemes...","id":"20250223_zuhany-este-vagy-reggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d85e17-d0a0-4980-ac83-e6d1d5deb955.jpg","index":0,"item":"2e2f40a5-46d0-47e0-900a-11ee2e2c8861","keywords":null,"link":"/elet/20250223_zuhany-este-vagy-reggel","timestamp":"2025. február. 23. 09:11","title":"Többet tesz az egészségéért, ha este zuhanyzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","shortLead":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","id":"20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"e1d4c818-c56f-4aad-bbc5-7e6fb29899f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","timestamp":"2025. február. 24. 10:41","title":"Az EU elfogadta az oroszokkal szembeni 16. szankciós csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán fejlesztésű buddhista fókuszú mesterséges intelligencia.","shortLead":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán...","id":"20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642.jpg","index":0,"item":"984f5e8d-1ef4-4f9f-8ef3-6b53f25c5d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","timestamp":"2025. február. 23. 22:19","title":"Napokon belül Bhutánban már szerzetesek próbálgatják majd a BuddhaBot Plust, amely állítólag képes a mélyreható filozofálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]