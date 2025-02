Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt érint az szja-mentesség, és ez mennyibe kerül majd a költségvetésnek. Az élelmiszerárakat először a kereskedőláncok profitkorlátozásával és bürokratikus terheinek csökkentésével próbálják majd megzabolázni, ha ez nem segít, jöhetnek az újabb hatósági árak, legkésőbb áprilisban. A nyugdíjasok plasztikkártyával igényelhetnek majd vissza 10-15 ezer forint áfát. Kiderült az is, ki lesz a „guruló dollárok” nyomába eredő kormánybiztos, és milyen alkotmánymódosítással próbálják betiltani a Pride-ot, amely Gulyás szerint „abban a köztéri formában, ahogy eddig megismertük, nem lesz a jövőben”. 