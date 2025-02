Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá közük.","shortLead":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá...","id":"20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db.jpg","index":0,"item":"6a84acb6-a72e-4e24-9d3b-aed096aa2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","timestamp":"2025. február. 27. 12:15","title":"Egy hónapig dolgozott a Magyar Turisztikai Ügynökség a válaszon: nem ők hívták ide a zabáló koreai influenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aae09-485f-4ce8-9f30-0d85c3ac3d68","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró emissziós platós amerikai rendőrautókkal elsőként Las Vegasban lehet találkozni.","shortLead":"A lokálisan zéró emissziós platós amerikai rendőrautókkal elsőként Las Vegasban lehet találkozni.","id":"20250227_szolgalatba-allnak-az-elso-tesla-cybertruck-rendorautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aae09-485f-4ce8-9f30-0d85c3ac3d68.jpg","index":0,"item":"42706c40-0be5-4f5e-a4a3-3b54071f7844","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_szolgalatba-allnak-az-elso-tesla-cybertruck-rendorautok","timestamp":"2025. február. 27. 07:21","title":"Szolgálatba állnak az első Tesla Cybertruck rendőrautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","shortLead":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","id":"20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3.jpg","index":0,"item":"94df1c61-7b01-40bb-b121-738dcd30c3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","timestamp":"2025. február. 28. 18:30","title":"Szombaton elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása, ezekkel a változásokkal kell számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a327267-0085-4e6b-b4c6-76711b9e6c01","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kezd szalonképessé válni a 130 fölötti sebességhatár az európai autó­pályákon – de lehet, hogy Olaszországhoz hasonlóan idehaza is érdemes lenne várni az enyhítéssel. Adatok a várható KRESZ-módosítás elé.","shortLead":"Kezd szalonképessé válni a 130 fölötti sebességhatár az európai autó­pályákon – de lehet, hogy Olaszországhoz hasonlóan...","id":"20250228_hvg-kresz-modositas-uj-szabalyok-sebesseghatar-emelese-statisztikak-tapasztalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a327267-0085-4e6b-b4c6-76711b9e6c01.jpg","index":0,"item":"b574c756-8259-437c-a371-042b0b25f398","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-kresz-modositas-uj-szabalyok-sebesseghatar-emelese-statisztikak-tapasztalatok","timestamp":"2025. február. 28. 15:33","title":"Gyorsítósávban: változik a KRESZ – változnak a baleseti statisztikák is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot is.","shortLead":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot...","id":"20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9.jpg","index":0,"item":"b2f56fd5-f54f-431e-88e8-2ae930ed984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","timestamp":"2025. február. 27. 13:28","title":"Többet nyerhet az adómentességen a leggazdagabb 10 százalék, mint az ország szegényebb fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát lehet majd kinyerni az élesben működő erőműveknél.","shortLead":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát...","id":"20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be.jpg","index":0,"item":"948323e9-3f2e-447e-8c64-6e91cf129a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","timestamp":"2025. február. 28. 19:03","title":"Világrekordot döntött a francia fúziós erőmű, lenyomta a kínait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]