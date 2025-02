Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem hívtak nekik. Az OKFŐ szerint viszont egészen más történt.","shortLead":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem...","id":"20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"f82bf32e-f634-4ac0-8900-f2c642b08dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","timestamp":"2025. február. 27. 14:39","title":"Meghalt egy gyerek, miután átküldték a bajai kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész lánya szerint szén-monoxid-mérgezés miatt történhetett a tragédia.","shortLead":"A színész lánya szerint szén-monoxid-mérgezés miatt történhetett a tragédia.","id":"20250227_Kulonbozo-helyisegekben-talaltak-ra-Gene-Hackmanre-es-a-felesegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"3f3a680a-f5ae-4e57-99d9-95abe0d9fb10","keywords":null,"link":"/elet/20250227_Kulonbozo-helyisegekben-talaltak-ra-Gene-Hackmanre-es-a-felesegere","timestamp":"2025. február. 27. 18:34","title":"Különböző helyiségekben találtak rá Gene Hackman és a felesége holttestére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai chipgyártó 22 milliárd dolláros rekord negyedéves profitot ért el a mesterséges intelligencia adatközpontokban használt Blackwell chipek kiugró értékesítése miatt. Az elmúlt évben átlagosan minden másodpercben 2300 dollár tiszta nyereséget termelt a vállalat.","shortLead":"Az amerikai chipgyártó 22 milliárd dolláros rekord negyedéves profitot ért el a mesterséges intelligencia...","id":"20250227_Soha-nem-latott-nyereseget-hozott-az-Nvidianak-az-MI-forradalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"e3be9ac8-f5ea-49e9-b0f0-bc319cb0d411","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_Soha-nem-latott-nyereseget-hozott-az-Nvidianak-az-MI-forradalom","timestamp":"2025. február. 27. 11:17","title":"Soha nem látott nyereséget hozott az Nvidiának az MI-forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a01ee-d8f4-46b9-bdfa-8e4d9764d29c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ukrajnát és Oroszországot is tönkreteszi Vlagyimir Putyin inváziója, amely valójában nem három, hanem tizenegy éve kezdődött. Donald Trump megkezdte ugyan a maga egyoldalú békemisszióját, s mindkét harcoló félen látszanak a háborús fáradtság jelei, de belátható időn belül aligha lesz valódi béke.","shortLead":"Ukrajnát és Oroszországot is tönkreteszi Vlagyimir Putyin inváziója, amely valójában nem három, hanem tizenegy éve...","id":"20250228_hvg-kettos-vereseg-orosz-ukran-haboru-harom-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e0a01ee-d8f4-46b9-bdfa-8e4d9764d29c.jpg","index":0,"item":"c6825e10-9ffd-4459-b740-c9b02590b97e","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-kettos-vereseg-orosz-ukran-haboru-harom-ev","timestamp":"2025. február. 28. 14:00","title":"Az általános mozgósítástól sem riad vissza Putyin és a mögötte álló titkosszolgálati klikk, csak a háború folytatódjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe3dfc-82f7-4726-8b33-47ceda4e3e27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sérült több métert is zuhanhatott.","shortLead":"A sérült több métert is zuhanhatott.","id":"20250228_nemzeti-szinhaz-ujabb-baleset-szinpad-diszlet-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/defe3dfc-82f7-4726-8b33-47ceda4e3e27.jpg","index":0,"item":"48353121-724f-48eb-8280-23939f04b036","keywords":null,"link":"/elet/20250228_nemzeti-szinhaz-ujabb-baleset-szinpad-diszlet-korhaz","timestamp":"2025. február. 28. 13:20","title":"Kiderült néhány részlet a Nemzeti Színházban történt újabb balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az addig csendesen csordogáló mérkőzést sikerült ezzel valamelyest felráznia a hazai szpíkernek.","shortLead":"Az addig csendesen csordogáló mérkőzést sikerült ezzel valamelyest felráznia a hazai szpíkernek.","id":"20250227_Dorog-Ujpest-Magyar-Kupa-szpiker-gol-Szoboszlai-Dominik-Liverpool-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"29dc99ec-0c67-48d2-953d-5770091fb099","keywords":null,"link":"/sport/20250227_Dorog-Ujpest-Magyar-Kupa-szpiker-gol-Szoboszlai-Dominik-Liverpool-video","timestamp":"2025. február. 27. 10:43","title":"Még a Dorog–Újpest-kupameccsen is bemondták, hogy Szoboszlai gólt lőtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt érint az szja-mentesség, és ez mennyibe kerül majd a költségvetésnek. Az élelmiszerárakat először a kereskedőláncok profitkorlátozásával és bürokratikus terheinek csökkentésével próbálják majd megzabolázni, ha ez nem segít, jöhetnek az újabb hatósági árak, legkésőbb áprilisban. A nyugdíjasok plasztikkártyával igényelhetnek majd vissza 10-15 ezer forint áfát. Kiderült az is, ki lesz a „guruló dollárok” nyomába eredő kormánybiztos, és milyen alkotmánymódosítással próbálják betiltani a Pride-ot, amely Gulyás szerint „abban a köztéri formában, ahogy eddig megismertük, nem lesz a jövőben”. Arról nincs véleménye a kormánynak, hogy Zelenszkij diktátor, vagy sem.","shortLead":"Európa legnagyobb adócsökkentési tervéről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, felsorolva, hogy melyik évben hány nőt...","id":"20250227_kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"8b70bf80-a773-4ac1-9f74-94c072508bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_kormanyinfo-gulyas-gergely-vitalyos-eszter-orban-viktor-rogan-antal-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Kormányinfó: ennyibe kerül az anyák adómentessége, ekkor jöhetnek a hatósági árak, így módosul az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]