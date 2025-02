Az MTA közgyűlése tavaly decemberben támogatta, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat irányítása alatt álló tudományos intézetek által használt akadémiai vagyonelemeket eladja. Ám nem mindenki érzi helyesnek, hogy az MTA lemondjon az egykor hozzá tartozó kutatóintézetek ingatlanjairól, és ezzel végképp elfogadja, hogy az állam megfosztotta őket a hálózattól.

Elfogadta az MTA közgyűlése, hogy nyomott áron adják el az ingatlanvagyont A rendkívüli közgyűlésen 182 igen szavazattal, 141 ellenében fogadták el a javaslatot, amelynek értelmében a becsült érték mintegy 60 százalékáért, 80 milliárd forintért válik meg az MTA az ingatlanvagyonától. Az épületek a HUN-REN-hez kerülnek tovább.

A közgyűlési határozat megsemmisítése iránt közigazgatási perben kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez a közgyűlés egy tagja, ezt maga az MTA közölte csütörtökön, hozzátéve, hogy az Akadémia vezetése a közgyűlési határozatot az akadémiai törvénynek és az érvényes jogszabályoknak megfelelően tervezi végrehajtani.

Mint a HVG megtudta, ez a pert indító közgyűlési tag Radnóti Sándor esztéta volt, és belépett a perbe Vörös Imre jogtudós is. A HVG-nek Radnóti elmondta, a közgyűlés több súlyos hibát is vétett az eladásról szóló döntés során. Két, egymásnak ellentmondó határozat született, az egyikben szabad kezet adtak az MTA elnökének, a másikban viszont egyéves moratóriumot hirdetett a közgyűlés, és ez idő alatt társadalmi vitára kellene bocsátani a kérdést.

A per halasztó hatályú, a cél, „hogy egy olyan politikai klímában szülessen meg az új döntés, amiben az Akadémia komoly garanciákat kap arra, hogy az eladott épületeket továbbra is tudományos célra használjak” – mondta Radnóti. Emellett formai hiba is történt. Létezett egy elnöki határozat, amely szerint ilyen értékű ingatlan eladásához három független értékbecslés szükséges, ebben az esetben viszont csak egy állt rendelkezésre. Lett volna lehetőség ennek a feloldására, ám a jelek szerint nagyon gyorsan át akarták verni a határozatot, és nem törődtek a hiányossággal.

Az adásvétel ugyanis úgy történne most, hogy nem közvetlenül a HUN-REN-hez kerül az értékes ingatlanállomány, hanem az MNV Zrt.-hez, amely aztán kimazsolázhatja belőle az értékes épületeket, például a Zenetudományi Intézet budai várban található palotáját, vagy más, jól hasznosítható ingatlanokat.

A Magyar Nemzet már a Tisza Párt nyakába varrja a pert, a barokkos című „Brüsszel magyarországi helytartóinak, a Tisza Pártnak a támogatásával akadályoznák a Magyar Kutatási Hálózat megújulását” cikkében azt írja, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke az akadémiai közgyűlés valamennyi tagjának e-mail-címére küldött levelet decemberben, amiben arra agitált, hogy utasítsák el a kutatóhálózati ingatlanok értékesítését. A lap szerint „Vélhetően most is ők állnak a közgyűlési határozat megtámadása mögött, amellyel a céljuk egyértelmű: akadályozni a Magyar Kutatási Hálózat és ezáltal a magyar tudomány és kutatás megújulását.” Pedig a per előkészítése az Akadémián belülről indult.

A HUN-REN-ben múlt héten történt tanácskozáson az intézetigazgatóknak azt mondták, addig nem kapják meg az állam által ígért pluszpénzt, amíg a per tart, így ne számítsanak fizetésemelésre.