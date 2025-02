Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, Észak-Koreában is felfigyeltek az OpenAI MI-chatbotjára – de természetesen nem a nyílt világhálóhoz hozzáférni képtelen lakosság, hanem különböző hackercsoportok kezdték el használni a ChatGPT-t.","shortLead":"Úgy tűnik, Észak-Koreában is felfigyeltek az OpenAI MI-chatbotjára – de természetesen nem a nyílt világhálóhoz...","id":"20250226_eszak-koreai-hackerek-openai-chatgt-hasznalata-tamadasok-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"046c042a-fca5-4cab-8956-59edbb69b532","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_eszak-koreai-hackerek-openai-chatgt-hasznalata-tamadasok-letiltas","timestamp":"2025. február. 26. 12:03","title":"Az észak-koreai hackerek is elkezdték használni a ChatGPT-t, de lecsaptak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb Köztársaság megkezdi kivonulását a szövetségi intézményekből. Emellett ismét felvetette az országrész elszakadásának lehetőségét.","shortLead":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb...","id":"20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"34474be2-1dcc-45d2-8486-d1d50845dcb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","timestamp":"2025. február. 28. 08:47","title":"A Banja Luka-i parlament megszavazta a boszniai szerb igazságügyi rendszernek a szövetségitől való elszakadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jázmin Pellegrini 15 évesen halt meg.","shortLead":"Jázmin Pellegrini 15 évesen halt meg.","id":"20250227_Jazmin-Pellegrini-drog-tuladagolas-San-Francisco-pszichiatria-kezeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"946cd8ce-aefc-4d79-92c8-4763323cdd74","keywords":null,"link":"/elet/20250227_Jazmin-Pellegrini-drog-tuladagolas-San-Francisco-pszichiatria-kezeles-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 17:27","title":"Borzasztó kálváriát járt végig egy magyar származású kamaszlány az amerikai pszichiátriákon, mielőtt drogtúladagolás végzett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford évtizedekig meghatározó európai gyára, a kölni például jelenleg alig 5 százalékos kihasználtsággal termel. ","shortLead":"A Ford évtizedekig meghatározó európai gyára, a kölni például jelenleg alig 5 százalékos kihasználtsággal termel. ","id":"20250227_Ezek-az-europai-autogyarak-vannak-a-legnagyobb-veszelyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6.jpg","index":0,"item":"dc1390ef-cec9-4425-9e7c-83ccc84d38aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Ezek-az-europai-autogyarak-vannak-a-legnagyobb-veszelyben","timestamp":"2025. február. 27. 08:43","title":"Ezek az európai autógyárak vannak a legnagyobb veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d9171f-1fdf-4f7e-86f8-2a3163e6aab3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szárnyas logóval ellátott járműcsodából mindössze két működő példány van az országban.","shortLead":"A szárnyas logóval ellátott járműcsodából mindössze két működő példány van az országban.","id":"20250227_72-eves-Ikarus-buszt-mutatott-be-a-Kozeledesi-Muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d9171f-1fdf-4f7e-86f8-2a3163e6aab3.jpg","index":0,"item":"a98c0ed9-53e8-4654-8e16-8dd8ed6a18e1","keywords":null,"link":"/elet/20250227_72-eves-Ikarus-buszt-mutatott-be-a-Kozeledesi-Muzeum","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"72 éves Ikarus buszt mutatott be a Közeledési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít. Táplálkozástudományi szakembert kérdeztünk arról, miért érdemes böjtölni, akkor is, ha nem vagyunk vallásosak.","shortLead":"A 40 napos böjtnek több évszázados hagyománya van, és nem csak a lelki, hanem a testi megtisztulásban is segít...","id":"20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f6af22b-7069-4b59-877c-c70447ed666c.jpg","index":0,"item":"7fd569be-e4a5-498f-97fc-7b9e8e1b6502","keywords":null,"link":"/elet/20250227_40-napos-husveti-bojt-szabalyai-hatasa-mit-lehet-enni","timestamp":"2025. február. 27. 07:01","title":"Ha eddig nem tette, idén próbálja ki a 40 napos böjtöt húsvét előtt, az egészsége biztosan megköszöni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple közölte, szoftveres hiba miatt fordulhatott elő az, hogy aki az iPhone-jának a „rasszista” szót diktálta le, annál a rendszer a „Trump” szót ajánlotta alternatívaként.","shortLead":"Az Apple közölte, szoftveres hiba miatt fordulhatott elő az, hogy aki az iPhone-jának a „rasszista” szót diktálta le...","id":"20250226_apple-iphone-hiba-diktalas-rasszista-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"728fe48e-9d5a-4883-b082-5d20ca64ac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_apple-iphone-hiba-diktalas-rasszista-trump","timestamp":"2025. február. 26. 15:26","title":"Kijavítja a diktálós hibát az Apple, amely a „rasszista” szót a „Trump” szóra cserélte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c0fd8-345b-436f-8e10-2ed9f37a862d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök és Donald Trump közötti találkozó tétje, hogy meg tudja-e győzni Starmer az elnököt arról, hogy valamiféle biztonsági garanciát mégis vállaljon Washington Európa védelme érdekében.","shortLead":"A brit miniszterelnök és Donald Trump közötti találkozó tétje, hogy meg tudja-e győzni Starmer az elnököt arról...","id":"20250227_starmer-trump-ukrajna-europa-biztonsagi-garanciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c0fd8-345b-436f-8e10-2ed9f37a862d.jpg","index":0,"item":"de4167f4-9113-4434-9a45-78f0199fa325","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_starmer-trump-ukrajna-europa-biztonsagi-garanciak","timestamp":"2025. február. 27. 13:11","title":"A második világháború utáni brit–amerikai kapcsolatok egyik legnehezebb tárgyalása áll Keir Starmer előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]