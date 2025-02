Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2e43533-ae76-4881-a1c6-02e4f96e8b25","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tóth Gabi elmondta, miért vállalta el a fellépést a Fidesz kampányzáró eseményén.","shortLead":"Tóth Gabi elmondta, miért vállalta el a fellépést a Fidesz kampányzáró eseményén.","id":"20250227_toth-gabi-orban-karizmatikus-megjelenes-csavo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2e43533-ae76-4881-a1c6-02e4f96e8b25.jpg","index":0,"item":"0f2061e1-1cd2-40db-89a0-bd79cefa8e44","keywords":null,"link":"/elet/20250227_toth-gabi-orban-karizmatikus-megjelenes-csavo","timestamp":"2025. február. 27. 19:26","title":"Tóth Gabi Orbánról: Van egy ilyen karizmatikus megjelenése a csávónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében, a „médiaőrületet” hibáztatva.","shortLead":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében...","id":"20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"a25d497b-9b19-47f9-b1bc-3b7ad9b79537","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. február. 26. 13:58","title":"A kisgyereket felrúgó karateedző védője szerint „semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d2b822-031d-452d-927f-72083fc2a08d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valdas Dambrauskas 2002-ben 280 ezer forintnak megfelelő összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban, majd összecsomagolt, Londonba költözött, és sporttudományt kezdett tanulni.","shortLead":"Valdas Dambrauskas 2002-ben 280 ezer forintnak megfelelő összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban, majd...","id":"20250226_valdas-dambrauskas-edzo-dvtk-teves-vetelkedo-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2b822-031d-452d-927f-72083fc2a08d.jpg","index":0,"item":"4b35a44c-9de2-4646-b571-87bd2b6b4d41","keywords":null,"link":"/sport/20250226_valdas-dambrauskas-edzo-dvtk-teves-vetelkedo-nyeremeny","timestamp":"2025. február. 26. 17:50","title":"Tévés vetélkedőben nyert pénzt edzői tanulmányai beindítására a Diósgyőr új trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fe0636-d50b-4f6e-9da3-4e3939f619ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány tisztában van vele, hogy az áfavisszaéléseket nem lehet megakadályozni.","shortLead":"A kormány tisztában van vele, hogy az áfavisszaéléseket nem lehet megakadályozni.","id":"20250226_Csaladban-marad-Gulyas-Gergely-a-nyugdijasok-afavisszateritese-korul-varhato-visszaelesekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3fe0636-d50b-4f6e-9da3-4e3939f619ec.jpg","index":0,"item":"ab188fa2-17e0-4898-835c-3593f3d3ecf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Csaladban-marad-Gulyas-Gergely-a-nyugdijasok-afavisszateritese-korul-varhato-visszaelesekrol","timestamp":"2025. február. 26. 12:09","title":"„Családban marad” – Gulyás Gergelyt nem zavarja, ha csalni fognak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Brüsszelben az emberek „alkalmatlanok és főleg gyávák”.","id":"20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"18be7dcf-3b10-413e-9626-35994edf129a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-25-szazalekos-importvam-Europai-Unio-reakcio-gyava-alkalmatlan-Brusszel","timestamp":"2025. február. 27. 07:35","title":"Szijjártó az EU-t gyalázza Trump 25 százalékos vámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869fb0f7-9135-45e9-8f78-2ac621eb9a58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Épp egy profi ökölvívó megölése ügyében zajlott tárgyalás.","shortLead":"Épp egy profi ökölvívó megölése ügyében zajlott tárgyalás.","id":"20250226_nemetorszag-bielefeld-birosag-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/869fb0f7-9135-45e9-8f78-2ac621eb9a58.jpg","index":0,"item":"336c2c0b-027f-499a-9dca-f6796d37857a","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_nemetorszag-bielefeld-birosag-lovoldozes","timestamp":"2025. február. 26. 15:04","title":"Lövöldözés volt egy németországi bíróság épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint most lehet és kell nagyban gondolkodni.","shortLead":"A miniszterelnök szerint most lehet és kell nagyban gondolkodni.","id":"20250227_orban-viktor-haboru-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"dd769ac2-da16-4a49-ae8d-d31125bd417a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_orban-viktor-haboru-vege","timestamp":"2025. február. 27. 18:28","title":"Orbán: A háborúnak vége van, 2025 lesz a béke első éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]