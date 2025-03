Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának helymegjelölését, ha tibeti műkincset tesznek közzé. A tibeti jogvédők tiltakoznak, tüntetéseket szerveznek, de csak kisebb engedményeket sikerült elérni az Európában egyre erősebb kínai lobbival szemben.","shortLead":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának...","id":"20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482.jpg","index":0,"item":"2ed1f735-9476-49ca-aa7e-9dbef5270505","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","timestamp":"2025. február. 28. 09:46","title":"Kínai nyomásra dúl a névháború az európai múzeumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216","c_author":"Péter Tamás","category":"360","description":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető lehet a rendszer belső stabilitására. Mindebből kifolyólag a rendszeren belül már egyébként is létező paranoia tovább fokozódhat, ami személycseréket, belső tisztogatásokat eredményezhet. Vélemény.","shortLead":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető...","id":"20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216.jpg","index":0,"item":"c5d87012-178e-43fd-9e9c-832824d677e2","keywords":null,"link":"/360/20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","timestamp":"2025. február. 28. 08:00","title":"Zavar az erőben: Ruszin-Szendi dezertálása veszélyes lehet a NER hatalmi gépezetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","shortLead":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","id":"20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c758c498-b951-4536-bab2-9c4e6a986581","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","timestamp":"2025. február. 28. 12:19","title":"Aachenben fogták el a tatabányai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"Eurologus, Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok elöregednek, egyenlőtlenül oszlanak el a különböző régiók közt, és a szakma nem kimondottan vonzza a fiatalokat, akik az utánpótlást jelenthetnék.","shortLead":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok...","id":"20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"1e8e1922-b929-425f-a78e-fda0fd139e6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","timestamp":"2025. március. 01. 08:00","title":"Nem csak Magyarországon nincs elég háziorvos, Európában máshol is küzdenek a problémával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b7f3fc-2452-4a9e-a838-7be4d0d1bf73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz-e újabb magyar Oscar-díjas? Mennyivel rontották az Emilia Pérez esélyeit a főszereplő rasszista posztjai? Betett-e A brutalista Tóth Lászlójának a mesterséges intelligencia? Ünnepelhet-e Demi Moore és Kieran Culkin? Az Oscar-esélyeknek jártunk utána a szaklapok áttanulmányozása és a teafűből jóslás eszközeivel.","shortLead":"Lesz-e újabb magyar Oscar-díjas? Mennyivel rontották az Emilia Pérez esélyeit a főszereplő rasszista posztjai? Betett-e...","id":"20250301_HVG-nagy-Oscar-ugyi-eselylatolgatoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b7f3fc-2452-4a9e-a838-7be4d0d1bf73.jpg","index":0,"item":"45c543f3-d2bf-44ce-a6d3-e1db1b1dc616","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_HVG-nagy-Oscar-ugyi-eselylatolgatoja-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 17:30","title":"Mennyi esélye van A brutalistának, hogy taroljon? – itt a HVG nagy Oscar-ügyi esélylatolgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó értéke több mint tízszeresére nőtt az első amerikai részvénykibocsátás óta.","shortLead":"Az olasz gyártó értéke több mint tízszeresére nőtt az első amerikai részvénykibocsátás óta.","id":"20250228_Csucson-van-a-Ferrari-reszvenyek-ara-jokora-csomagot-adott-el-az-Agnelli-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"5e9cd0af-d15a-4b36-b2f2-9926a1b5b98a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Csucson-van-a-Ferrari-reszvenyek-ara-jokora-csomagot-adott-el-az-Agnelli-csalad","timestamp":"2025. február. 28. 07:51","title":"Csúcson van a Ferrari-részvények ára, jókora csomagot adott el az Agnelli-család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint. Éppen ezért tett jó lóra a OnePlus akkor, amikor az okostelefon-iparág legnagyobb akkumulátorának fejlesztésébe kezdett.","shortLead":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint...","id":"20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"18e3d995-3ab5-445e-b629-9117c1ec4b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","timestamp":"2025. március. 01. 16:03","title":"Emelik a tétet: az eddigi legnagyobb akkumulátor jön a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","shortLead":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","id":"20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7.jpg","index":0,"item":"d68fe3a1-5ef5-404e-b852-adc7ca629734","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","timestamp":"2025. február. 28. 20:20","title":"A WHO szerint mérgezés okozhatta a rejtélyes megbetegedéseket Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]