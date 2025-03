Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump egyik legfontosabb tanácsadója az X-en nyilvánította ki álláspontját.","shortLead":"Donald Trump egyik legfontosabb tanácsadója az X-en nyilvánította ki álláspontját.","id":"20250302_Elon-Musk-szerint-itt-az-ido-hogy-az-USA-kilepjen-a-NATO-bol-es-az-ENSZ-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"c26397bd-c40d-4edb-b0bd-2b4fb363e52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elon-Musk-szerint-itt-az-ido-hogy-az-USA-kilepjen-a-NATO-bol-es-az-ENSZ-bol","timestamp":"2025. március. 02. 09:25","title":"Elon Musk szerint itt az idő, hogy az USA kilépjen a NATO-ból és az ENSZ-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","shortLead":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","id":"20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e.jpg","index":0,"item":"712bc148-bdc7-43c1-960e-dc4310d90708","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","timestamp":"2025. március. 02. 07:21","title":"Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének kapcsolatáról. Adataik óriási szakadékot mutatnak a túlélési arányokban, attól függően, ki, hol él.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének...","id":"20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"e14123fe-9576-460e-a10a-9edd64a8b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Túlélni a mellrákot: nem mindegy, hova született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló az elit és a társadalom szegényebb rétegei között, úgy nő a népszerűsége az „Eat the rich!” témájú filmeknek és sorozatoknak. Nem mindenki elégedett azonban e mozgóképes feldolgozások fáradtan ironikus megközelítéseivel, szerintük radikálisabb hangra lenne szükség.","shortLead":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló...","id":"20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"e693b4d1-daf6-485b-9b48-566f7e8796f1","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","timestamp":"2025. március. 01. 19:30","title":"Szédítően szép helyeken vannak meglehetősen rosszul – itt vannak a gazdaggyűlölő filmek, és az emberek imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint az ukrán elnök számára az volt a fontos, hogy a saját igazsága mellé állítsa amerikai kollégáját, aki viszont mozgástere megőrzésére törekedett.","shortLead":"Az elemző szerint az ukrán elnök számára az volt a fontos, hogy a saját igazsága mellé állítsa amerikai kollégáját, aki...","id":"20250301_torok-gabor-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"7a8d923d-c406-42d5-852c-afb462cf5b52","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_torok-gabor-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 16:06","title":"Török Gábor: Trump konstruktív volt, Zelenszkij nem akart engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház munkatársainak több mint negyede távozik, mert nem akar együtt dolgozni az új igazgatóval, Zalán Jánossal. Novák János alapító igazgató így kommentálta az esetet: „A repülők sem maradnak örökké az égen”.","shortLead":"A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház munkatársainak több mint negyede távozik, mert nem akar együtt dolgozni az új...","id":"20250301_kolibri-szinhaz-felmondasok-zalan-janos-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4.jpg","index":0,"item":"0a955ef6-c095-4a86-83d9-f6a46347f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_kolibri-szinhaz-felmondasok-zalan-janos-igazgato","timestamp":"2025. március. 01. 14:26","title":"Harmincan felmondtak a Kolibriben az új igazgató miatt, áprilisban működésképtelenné válhat a színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor; az amerikai-ukrán tárgyalásokat figyelte a világ, hogy aztán azok egy egész szürreális veszekedésbe torkolljanak; Donald Trump beindította a vámháborúját az EU ellen is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor...","id":"20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"bdc45d22-b6c3-43ff-95d0-609951a7dd17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","timestamp":"2025. március. 02. 07:00","title":"És akkor számlaképes nagymama zöldségvásárláshoz olcsón kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]