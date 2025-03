Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","shortLead":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","id":"20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e.jpg","index":0,"item":"cc1eaad9-4d39-48d6-ae56-429cf1953701","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","timestamp":"2025. március. 01. 09:39","title":"Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","shortLead":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","id":"20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5.jpg","index":0,"item":"f33320e7-2355-41fd-8213-ea5139ce866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","timestamp":"2025. március. 01. 11:17","title":"Enzo Ferrari is megnyalná a fülét a 12Cilindri Spider hangjától – Magunkra igazítottuk a maranellói álomgyár legújabb ékszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színész pacemakere utoljára február 17-én mutatott aktivitást.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész pacemakere utoljára február 17-én mutatott aktivitást.","id":"20250301_Nem-szen-monoxid-mergezes-okozta-Gene-Hackman-es-Betsy-Arakawa-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"c0a72b95-1f3d-42f5-aa65-86d5cab0e0ad","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_Nem-szen-monoxid-mergezes-okozta-Gene-Hackman-es-Betsy-Arakawa-halalat","timestamp":"2025. március. 01. 11:05","title":"Nem szén-monoxid-mérgezés okozta Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","shortLead":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","id":"20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c.jpg","index":0,"item":"69dfdbe4-f4e8-45c7-9aa9-3878ce2b68e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","timestamp":"2025. március. 01. 21:43","title":"Elvesztette emlékhely jellegét a brüsszeli eresz, amelyen Szájer József lecsúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán lelkiismeret-furdalás nélkül, színtiszta machiavellizmusból dob most a busz alá – magyarázza a helyzetet Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. ","shortLead":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán...","id":"20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"5219ece0-517f-4192-99ce-97ef8a1b00ea","keywords":null,"link":"/360/20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","timestamp":"2025. március. 01. 15:32","title":"A Pride betiltása csapda Magyar Péternek, bármit is válaszol, a hatalmi játszmának áldozatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580f84fb-7458-46a7-a334-780817b107d2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250301_hvg-kenye-kedve-trump-republikanus-talpnyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580f84fb-7458-46a7-a334-780817b107d2.jpg","index":0,"item":"ea9cfb29-bb11-4c17-9d03-d5ffec0778fb","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-kenye-kedve-trump-republikanus-talpnyalas","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Gátlástalan talpnyalással igyekeznek bevágódni republikánusok Trumpnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6afe26-cd87-48e2-86df-e00aff4be216","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európában a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként próbálta ki a Deutsche Telekom, mennyire lehet hatékony mobilkapcsolatot biztosítani egy levegőben lévő drónról.","shortLead":"Európában a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként próbálta ki a Deutsche Telekom, mennyire lehet hatékony...","id":"20250301_deutsche-telekom-dron-bazisallomas-mobilkapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b6afe26-cd87-48e2-86df-e00aff4be216.jpg","index":0,"item":"700b622a-9104-4530-9d19-8a248dcddcf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_deutsche-telekom-dron-bazisallomas-mobilkapcsolat","timestamp":"2025. március. 01. 12:03","title":"Így ott is lesz térerő, ahol eddig nem volt: 2,3 km magasba küldött egy drónt a Deutsche Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket gyorsan kézbe is vettünk a barcelonai kiállításon.","shortLead":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket...","id":"20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e.jpg","index":0,"item":"9c3c0467-7de2-4e08-b7d2-72ecd5b3c9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","timestamp":"2025. március. 02. 18:30","title":"Fülesek, okosóra és tabletek: kezünkben a Xiaomi ütős újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]