Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6670deb-6b95-4987-a25e-0547204c95f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A leggyakoribb indok a korszerűtlenség és a kevés gyerek.","shortLead":"A leggyakoribb indok a korszerűtlenség és a kevés gyerek.","id":"20250301_ovoda-bezaras-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6670deb-6b95-4987-a25e-0547204c95f6.jpg","index":0,"item":"c5179059-7ead-4972-9972-6213c281a330","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_ovoda-bezaras-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 01. 17:00","title":"Több városban is hasonló indokokkal zárnak be önkormányzati óvodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","shortLead":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","id":"20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"1123005d-b62f-44dd-8e90-708d1920b055","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. március. 02. 16:14","title":"Történelmet írt egy amerikai cég, azzal, hogy sikerült eljutniuk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint az ukrán elnök számára az volt a fontos, hogy a saját igazsága mellé állítsa amerikai kollégáját, aki viszont mozgástere megőrzésére törekedett.","shortLead":"Az elemző szerint az ukrán elnök számára az volt a fontos, hogy a saját igazsága mellé állítsa amerikai kollégáját, aki...","id":"20250301_torok-gabor-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"7a8d923d-c406-42d5-852c-afb462cf5b52","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_torok-gabor-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 16:06","title":"Török Gábor: Trump konstruktív volt, Zelenszkij nem akart engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","shortLead":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","id":"20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"149e246d-8567-4f0f-8ce7-912941346cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","timestamp":"2025. február. 28. 22:09","title":"Csúnyát gyengült a forint, miután összeveszett a Fehér Házban Trump és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi londoni találkozó és a jövő heti EU-csúcs előtt. Válogatásunk.","shortLead":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi...","id":"20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"fce9855d-c630-488e-847b-a310a29a92a4","keywords":null,"link":"/360/20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","timestamp":"2025. március. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Mennyire bölcs dolog elhappolni mások ásványkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","shortLead":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","id":"20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"f2250ffe-c437-409f-bde8-cbc85405455a","keywords":null,"link":"/360/20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Wall Street Journal: Trump és Zelenszkij csörtéjének győztese Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor; az amerikai-ukrán tárgyalásokat figyelte a világ, hogy aztán azok egy egész szürreális veszekedésbe torkolljanak; Donald Trump beindította a vámháborúját az EU ellen is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor...","id":"20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"bdc45d22-b6c3-43ff-95d0-609951a7dd17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","timestamp":"2025. március. 02. 07:00","title":"És akkor számlaképes nagymama zöldségvásárláshoz olcsón kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]