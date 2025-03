Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint az elmúlt 500 évben a világ összes tragédiája Európából eredt. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint az elmúlt 500 évben a világ összes tragédiája Európából eredt. ","id":"20250302_szergej-lavrov-donald-trump-europa-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"a233b64c-335a-4a17-b835-3df3f50429bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_szergej-lavrov-donald-trump-europa-haboru","timestamp":"2025. március. 02. 21:51","title":"Lavrov: Donald Trump mindent ért, Európa viszont háborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedés sajtóértesülések szerint Pete Hegseth védelmi minisztertől származik, a tárca egyelőre nem kommentálta az ügyet.","shortLead":"Az intézkedés sajtóértesülések szerint Pete Hegseth védelmi minisztertől származik, a tárca egyelőre nem kommentálta...","id":"20250303_usa-oroszorszag-kiberhadmuvelet-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"7c3f9c09-d016-4fb6-8546-23265e89ef57","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_usa-oroszorszag-kiberhadmuvelet-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 03. 09:58","title":"Az Egyesült Államok felfüggeszti a kiberhadműveleteit Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e628011a-aebd-4301-ad90-f23c316de3a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bill Viola művészetének különlegessége, ahogy a videó állóképszerűségével kísérletezik. A NEO Kortárs Művészeti Térben rendezett kiállítás előkészületeiben még maga is részt vett. Ajánló.","shortLead":"Bill Viola művészetének különlegessége, ahogy a videó állóképszerűségével kísérletezik. A NEO Kortárs Művészeti Térben...","id":"20250301_Bill-Viola-kiallitas-csend-videomuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e628011a-aebd-4301-ad90-f23c316de3a3.jpg","index":0,"item":"35ca4ee8-c354-4b16-b800-1b10d274dad6","keywords":null,"link":"/360/20250301_Bill-Viola-kiallitas-csend-videomuvesz","timestamp":"2025. március. 01. 15:45","title":"Közbeszólt Bill Viola halála – a budapesti megnyitón már nem tudott ott lenni a világhírű videóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","shortLead":"A PKK bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a börtönből szólított fel fegyverletételre.","id":"20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"6cd7940b-8464-4788-8757-0b0ddd40ee86","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Tuzszunetet-hirdetett-Torokorszaggal-a-Kurdisztani-Munkaspart","timestamp":"2025. március. 01. 10:35","title":"Tűzszünetet hirdetett Törökországgal a Kurdisztáni Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb1dd0f-b4df-469a-9f3f-3c2f4592bcc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy Péter István és Vinnai András feldolgozása nem kicsit forgatta föl Shakespeare „majdnem azonos című színművét”. Ajánló.","shortLead":"Nagy Péter István és Vinnai András feldolgozása nem kicsit forgatta föl Shakespeare „majdnem azonos című színművét”...","id":"20250302_Vinnai-Andras-Nagy-Peter-Istvan-Vizkereszt-vagy-amit-forgattok-shakespeare","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb1dd0f-b4df-469a-9f3f-3c2f4592bcc7.jpg","index":0,"item":"710f1586-d45f-4e28-be64-847b451aef1c","keywords":null,"link":"/360/20250302_Vinnai-Andras-Nagy-Peter-Istvan-Vizkereszt-vagy-amit-forgattok-shakespeare","timestamp":"2025. március. 02. 16:15","title":"Maffiózó dealerek és alpári vágy – Vízkereszt, vagy amit forgattok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják megakadályozni a lángok terjedését.","shortLead":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják...","id":"20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd.jpg","index":0,"item":"f74cf3ce-1da5-4834-befe-a4519dc8ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","timestamp":"2025. március. 02. 22:04","title":"Erdőtüzek tombolnak az Egyesült Államokban, több államban is kitelepítéseket rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik lépten-nyomon kiszolgálták őket? És mi lesz azokkal a felnőttekkel, akiket érzelmi zsarolással és bűntudatkeltéssel kötnek magukhoz a szüleik? Interjú Bibók Bea pszichológussal, az Ellopott felnőttkor című kötet szerzőjével.","shortLead":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik...","id":"20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c.jpg","index":0,"item":"44fa5049-540b-461e-b108-849914cf2baf","keywords":null,"link":"/360/20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","timestamp":"2025. március. 02. 19:30","title":"Amikor egy családban mindenki amiatt szorong, hogy baj lesz - Bibók Bea pszichológus visszatartó szülőkről, infantilizált felnőttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]