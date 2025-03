Régóta nem titok, hogy a Fidesz kommunikációs gépezete folyamatosan közvélemény-kutatásokkal próbálja mérni a magyar társadalom aktuális hangulatát. Tavaly például gyakran monitorozták az országban élők véleményét a kegyelmi botrányról, vagy a Magyar Honvédségről, de néha ennél általánosabb kérdések is előfordultak, például pártpreferenciákról, vagy éppen Magyar Péterről.

Úgy tűnik, hogy ez a szokás idén is folytatódik, bár olvasónkat ezúttal nem a már jól ismert Társadalomkutató, hanem a Masmi Piackutató Kft hívta. A kérdések alapján azonban valószínűsíthető, hogy most is kormányzati szondázás áll a háttérben. Nem csak azért, mert azt is megkérdezték, beszél-e olvasónk oroszul, hanem a kérdések többsége is Kínát, Oroszországot és a világ szövetségi rendszerét érintette.

A hosszú kérdéssorban nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy mely országoknak van a leginkább pozitív vagy negatív hatása a magyar politikára (Kína, Oroszország, Egyesült Államok, Törökország, Független Államok Közössége, Európai Unió, NATO), hanem arra is rákérdeztek, melyik az a legfontosabb politikai probléma, melyekkel jelenleg szembenéz Magyarország. Itt előkerültek olyan általános problémák is, mint a politikai korrupció, a bürokrácia és a külső beavatkozás a magyar belpolitikába, de arra is rákérdeztek, problémának látja-e olvasónk azt, hogy a kormány nem figyel az emberekre.

A Társadalomkutató most Orbán Viktorról, Magyar Péterről és a női politikusokról kérdezi az emberek véleményét Mennyire elégedett a magyar miniszterelnökkel? Téma-e a mindennapokban Magyar Péter? Szükség van-e női politikusokra Magyarországon? Többek között ezeket kérdezte a kormányközeli Társadalomkutató Kft. egy telefonos-kutatásban, ahol a kormányzati intézkedésekről és a zöldenergiáról is érdeklődtek egy olvasónktól.

Beszámolója alapján a közvélemény-kutatásban többször is felbukkantak Kínával kapcsolatos kérdések, például az, hogy hogy Peking sikerének modellként kell-e szolgálnia, vagy igaza van-e, amikor illegitimnek tekinti Tajvan függetlenségi mozgalmát. Rákérdeztek arra is, Kína megbízható gazdasági partner-e Magyarország számára, és hogy a világ profitál-e a kínai infrastrukturális beruházásokból.

Kína mellett természetesen Oroszország kérdése is előkerült, olvasónktól azt kérdezték, hogy erős-e Moszkva gazdasági helyzete és a szankciók ellenére folytatnia kell-e a Molnak az orosz olaj tranzitját. A háborúról pedig nemcsak azt kérdezték meg, hogy jogos-e az Ukrajna elleni orosz invázió, és fenyegetést jelent-e Moszkva számára a NATO-bővítés, hanem azt is, hogy Orbán Viktornak továbbra is szorgalmaznia kell a tűzszünetet Ukrajna és Oroszország között.

Néhány belpolitikai kérdésre is sor került: olvasónkat arról is faggatták, melyik jelenleg a legfontosabb gazdasági, társadalmi vagy biztonsági probléma az országon, mennyire megbízható az igazságszolgáltatás és szabad-e békében tiltakozni, ha valaki nem ért egyet a kormánnyal. Egy kérdés pedig arra is jutott, hogy vajon a nyugati liberális értékek veszélyt jelentenek-e Magyarországra, és megbízható-e az állami média.