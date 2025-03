Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

","shortLead":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más...","id":"20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"4cc7aefd-0e61-4707-a096-adc8158cf4eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 19:22","title":"Demeter elismeri, hogy nem érzi sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c25c3a-f8f1-441a-a895-724d0ba70eb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár újabb rakétakísérletekre is sor kerülhet, miután amerikai repülőgéphordozó kötött ki Dél-Koreában.","shortLead":"Akár újabb rakétakísérletekre is sor kerülhet, miután amerikai repülőgéphordozó kötött ki Dél-Koreában.","id":"20250304_eszak-korea-kim-jodzsong-usa-megtorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c25c3a-f8f1-441a-a895-724d0ba70eb0.jpg","index":0,"item":"409fef7e-bc75-4536-b5b4-5d9d79aa0daa","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_eszak-korea-kim-jodzsong-usa-megtorlas","timestamp":"2025. március. 04. 14:05","title":"Kim Dzsongun húga már megtorlással is fenyegeti az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]