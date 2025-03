Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A meccs után üvöltözött az edző egy férfival alpári stílusban.","shortLead":"A meccs után üvöltözött az edző egy férfival alpári stílusban.","id":"20250304_pinter-attila-kazincbarcika-orjonges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef.jpg","index":0,"item":"98ae6282-0ec0-496f-b674-f2d5a54d932d","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pinter-attila-kazincbarcika-orjonges","timestamp":"2025. március. 04. 16:00","title":"Pintér Attila ismét elszabadult, a Kazincbarcika elleni meccs utáni őrjöngését videóra vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok okunk van erkölcsileg felháborodni, talán a legfontosabb, hogy megtaláljuk a káoszban a vezérlő rendet. Vélemény.","shortLead":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok...","id":"20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3.jpg","index":0,"item":"3aa1f0b9-0ac2-4935-bc51-3ab459714781","keywords":null,"link":"/360/20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","timestamp":"2025. március. 06. 08:00","title":"Dessewffy Tibor: A mostani válság sok ajtót bezárt, de néhányat ki is nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","shortLead":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","id":"20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5.jpg","index":0,"item":"a7005d42-910c-4c4a-b61c-ec4b3b0163b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","timestamp":"2025. március. 04. 12:21","title":"Igazoltatás közben próbált meglógni autójával, elütött egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, ami több mint ezerszer gyorsabban képes megkötni a légköri szén-dioxidot, mint a természetes változata.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, ami több mint ezerszer gyorsabban képes megkötni a légköri...","id":"20250304_szen-dioxid-eltavolitasa-a-legkorbol-kutatas-kozet-asvanyi-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"a7c994a1-476e-4093-94d8-1aadaa73f735","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_szen-dioxid-eltavolitasa-a-legkorbol-kutatas-kozet-asvanyi-anyag","timestamp":"2025. március. 04. 20:03","title":"Kövekkel csökkentenék a globális felmelegedést, és ennek sokkal több értelme van, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","shortLead":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","id":"20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c.jpg","index":0,"item":"5f083ea5-9414-472c-944e-ea0705904319","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","timestamp":"2025. március. 05. 06:41","title":"Időkapszula: szinte új autóként vár gazdára ez a 34 éves Audi Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de a Velencei-tó és a Tisza-tó partján is nagyokat emeltek a nyaralók utáni adón.","shortLead":"10-30 százalékkal emelték az üdülőtulajdonosok közterheit több balatoni településen az elmúlt másfél évben, de...","id":"20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505.jpg","index":0,"item":"7b483bb6-d84b-4ab4-9c34-880df89b02fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_nyaralo-helyi-ado-ingatlan-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 04. 12:51","title":"A nyaralótulajdonosoktól szednek be sokkal több helyi adót, hogy pótolják, amit az állam a városoktól elvesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","shortLead":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","id":"20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f.jpg","index":0,"item":"a800c6b6-1ab5-437c-8f76-b0de9784b25f","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","timestamp":"2025. március. 05. 12:21","title":"Tóth Gabi új magyarázattal állt elő arról, hogy miért bomlott fel a házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes átfogalmazni. Már amennyiben előfizet a cég egyik csomagjára.","shortLead":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes...","id":"20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"8fa75910-fb28-44b2-9617-7e397bdb615e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","timestamp":"2025. március. 05. 13:03","title":"Jön a ChatGPT a windowsos Jegyzettömbbe, de csak akkor, ha fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]