[{"available":true,"c_guid":"199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna, a TVP műsorában. A „Magyarország szégyensapkát kap?” felvezetésű anyag keményen kritizálta az Orbán-kormány uniós ténykedését is.","shortLead":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna...","id":"20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025.jpg","index":0,"item":"e76e28d0-9cb3-4cf9-86ba-6e6ec7a6ee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","timestamp":"2025. március. 04. 14:27","title":"Nekiment Orbánnak a lengyel közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","shortLead":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","id":"20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"9493cdc4-8e6c-4ee9-a5a3-ceea8eace0ae","keywords":null,"link":"/elet/20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","timestamp":"2025. március. 04. 21:41","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint nem kell minden faluba háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","shortLead":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","id":"20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"20cc93e2-7967-453f-9597-6331150a9747","keywords":null,"link":"/elet/20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","timestamp":"2025. március. 06. 05:53","title":"Húsz fok fölé mehet ma a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","shortLead":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","id":"20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040.jpg","index":0,"item":"783c5685-5cff-43c1-bcae-8a04a00dec3b","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","timestamp":"2025. március. 05. 16:00","title":"Több milliárd forint állami hitelhez jutott Hernádiék alig 3 hónapja alakult érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése szerint: 2024 végén 761 ezer alkalmazottat foglalkoztatott az ágazat, egy évvel korábban pedig még mintegy 780 ezret. A leépítések az idén is folytatódnak.","shortLead":"Tavaly mintegy 19 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég friss elemzése...","id":"20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"dd2d3ff0-fc03-4d17-a5d1-3467eaaa4c12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_20-ezer-autoipari-munkahely-szunt-meg-2024-Nemetorszag","timestamp":"2025. március. 06. 07:21","title":"Közel 20 ezer autóipari munkahely szűnt meg tavaly Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyformán látják a jövőt.","shortLead":"Nem egyformán látják a jövőt.","id":"20250306_Sidlovics-Gabor-otthagyta-a-Tankcsapdat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"f5321fc5-5851-435a-8e85-489845a99140","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Sidlovics-Gabor-otthagyta-a-Tankcsapdat","timestamp":"2025. március. 06. 08:49","title":"Sidlovics Gábor otthagyja a Tankcsapdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a4f80c-5957-4765-a70c-eddf09794d70","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Novembertől már csak a légitársaság alkalmazásával lehet majd becsekkolni a járatokra.","shortLead":"Novembertől már csak a légitársaság alkalmazásával lehet majd becsekkolni a járatokra.","id":"20250305_ryanair-papirmentes-beszallokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a4f80c-5957-4765-a70c-eddf09794d70.jpg","index":0,"item":"2a45b33b-9e41-4860-98b1-fcc518602969","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_ryanair-papirmentes-beszallokartya","timestamp":"2025. március. 05. 11:53","title":"Fél évet csúszik a Ryanair újítása, egyelőre nincs változás a beszállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]