[{"available":true,"c_guid":"73e08c3d-a947-40e5-ad8c-916d74431764","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy a bankok indokolatlanul nagy mértékben emelték a számladíjakat. Ha kell, akkor a kormány lépni fog. De ténylegesen milyen mértékben emelkedtek a számladíjak?","shortLead":"Nagy Márton egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy a bankok indokolatlanul nagy mértékben emelték a számladíjakat. Ha...","id":"20250304_bank-szamlakoltseg-allami-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e08c3d-a947-40e5-ad8c-916d74431764.jpg","index":0,"item":"b1e93731-72c3-4289-947a-49da53c4821e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_bank-szamlakoltseg-allami-korlatozas","timestamp":"2025. március. 04. 11:18","title":"Jelentősen emelkedtek a számlaköltségek: jöhet az állami korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15827ad6-2e4b-492f-8b43-6363d1cbd9db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szíriából elmenekült családot a katolikus egyházfő Leszboszról vitte magával Rómába.","shortLead":"A Szíriából elmenekült családot a katolikus egyházfő Leszboszról vitte magával Rómába.","id":"20250304_ferenc-papa-sziriai-menekult-csalad-leszbosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15827ad6-2e4b-492f-8b43-6363d1cbd9db.jpg","index":0,"item":"1ed33b82-f5a7-42e9-90c2-7da34efe93e1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-sziriai-menekult-csalad-leszbosz","timestamp":"2025. március. 04. 13:58","title":"Ferenc pápának köszönhetik az új életüket, most mindennap várják a híreket róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb lett az egyik billentyűzetes tok is, és van valami, ami nem változott. Pedig lehet, hogy 2025-ben már el kellett volna engedni.","shortLead":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb...","id":"20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534.jpg","index":0,"item":"1ee9507e-b3e1-4518-944e-7d4b00a50a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","timestamp":"2025. március. 04. 17:15","title":"Bejelentést tett az Apple: új sebességre kapcsolt az iPad Air, de fürgébb lett a legolcsóbb táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","shortLead":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","id":"20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5.jpg","index":0,"item":"ac54519b-0d12-4bdf-a57c-e4ff24f3e2eb","keywords":null,"link":"/elet/20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","timestamp":"2025. március. 04. 14:43","title":"„Ez nem újságírás. Ez bullying” – Millie Bobby Brownnak elege van abból, hogy mindenki a kinézetét kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna, a TVP műsorában. A „Magyarország szégyensapkát kap?” felvezetésű anyag keményen kritizálta az Orbán-kormány uniós ténykedését is.","shortLead":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna...","id":"20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025.jpg","index":0,"item":"e76e28d0-9cb3-4cf9-86ba-6e6ec7a6ee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","timestamp":"2025. március. 04. 14:27","title":"Nekiment Orbánnak a lengyel közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg elkezdtek elpártolni tőle a felhasználók. Ám még így is rengetegen használják, és masszívan piacvezető a régi rendszer.","shortLead":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg...","id":"20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"68b4782d-c181-4440-b3cd-dd91ddad7cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","timestamp":"2025. március. 04. 15:03","title":"Közel a vég a Windows 10 számára, és ennek kezd látszata lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt el.","shortLead":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt...","id":"20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc.jpg","index":0,"item":"ec041f41-09ab-4503-bf1a-0b0d7d21a423","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"A Blink-182 zenésze elárverezett egy Banksy-festményt, több mint 2 milliárd forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]